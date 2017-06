USA asetti pakotteita kiinalaispankille Pohjois-Korean takia

Yhdysvallat on asettanut pakotteita kiinalaiselle pankille, joka Yhdysvaltain mukaan on auttanut Pohjois-Koreaa sen ydinaseohjelmassa. Asiasta ilmoitti Yhdysvaltain valtiovarainministeriö torstaina paikallista aikaa. Yhdysvallat syyttää kiinalaista Bank of Dandongia rahanpesusta Pohjois-Korean hyväksi.

Yhdysvaltain mukaan pakotteiden tarkoituksena on lisätä painetta Pohjois-Korealle, jotta se lopettaisi ydinaseohjelmansa. Toimilla pyritään leikkaamaan maan varoja.

Yhdysvallat asetti pakotteita myös kahdelle kiinalaiselle henkilölle sekä kiinalaisvarustamolle.