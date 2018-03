Upseeri, liikemies ja kovia puhunut poliitikko – Pysyykö Mike Pompeo Trumpin suosiossa myös ulkoministerinä?

Mike Pompeo nousi CIA:n pääjohtajaksi Trumpin esityksestä, ja nyt hän on nousemassa Yhdysvaltojen ulkoministeriksi. Pompeon kantojen on sanottu olevan Donald Trumpin mieleen.

Maanantaina 23. tammikuuta 2017 Michael "Mike" Pompeo nimitettiin Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA:n uudeksi pääjohtajaksi.

Kolmea päivää aikaisemmin liikemies Donald Trump vannoi puolestaan virkavalansa Yhdysvaltain presidentiksi. Pompeon nimityspäätöksen teki Trump.

– Olen otettu. Huikea mies. En aio tuottaa teille pettymystä, hyvät ihmiset, Pompeo kirjoitti viime vuoden tammikuussa Twitterissä, kun Trump ilmoitti hänen nimityksestään.

Tiistaina Trump puolestaan ilmoitti, että Pompeo syrjäyttää Rex Tillersonin Yhdysvaltain ulkoministerinä. Maan mediassa vaihdosta on kuitenkin arvuuteltu jo viime vuoden lopusta saakka.

Trump nimittäin pitää Pompeosta. Presidentti innostui myös kehumaan Pompeota tiistaina lehdistölle, joskin Trumpin retoriikka on tunnetusti yliampuvaa.

– Olen työskennellyt Mike Pompeon kanssa nyt jonkin aikaa. Uskomaton energia ja uskomaton äly. Olemme aina samalla aaltopituudella, Trump kuvaili CNN-uutiskanavan videon mukaan.

Senaatin pitää kuitenkin hyväksyä Pompeon nimitys, ennen kuin Pompeo voi aloittaa työssään.

Upseerina Euroopassa

54-vuotias Mike Pompeo siirtyi Yhdysvaltain politiikkaan vasta 2010-luvulla. Hänellä, kuten Trumpillakin, on liike-elämätausta, joskin Pompeo on ehtinyt palvella pitkään myös Yhdysvaltain armeijassa.

Vuonna 1963 syntynyt Pompeo valmistui vuonna 1986 Yhdysvaltain sotilasakatemiasta West Pointista ja palveli upseerina Euroopassa 1980–1990-lukujen vaihteeseen saakka. Sotilasarvoltaan hän on lehtitietojen perusteella kapteeni.

Palvelusvuosiensa jälkeen Pompeo suoritti lakitutkinnon Harvardin yliopistossa ja perusti opiskelukavereidensa kanssa ilmailuteollisuuden tekniikkaa valmistavan Thayer Aerospace -nimisen yhtiön. Pompeo ehti myös toimia muutaman vuoden 2000-luvulla toimitusjohtajana yrityksessä, joka toimittaa tarvikkeita Yhdysvaltojen öljynporausteollisuudelle.

Hän on naimisissa, ja hänellä on yksi lapsi.

Vuonna 2011 Pompeo nousi Yhdysvaltain edustajainhuoneeseen asuinosavaltionsa Kansasin edustajana. Republikaanipuolueen edustaja nousi Washingtonin politiikkaan aikanaan konservatiivisen teekutsuliikkeen tukemana.

Poliitikkona hän on esiintynyt voimakkaasti demokraattipuolueen johtohahmojen, kuten Hillary Clintonin ja entisen presidentin Barack Obaman, kriitikkona.

"Poliittisin CIA-johtaja miesmuistiin"

Pompeo on amerikkalaisviestinten mukaan saanut kahtalaista palautetta johtaessaan tiedustelupalvelu CIA:ta.

Pääjohtaja on ollut äänekäs päivänpoliittinen kommentaattori, ja Reutersille haastattelun antanut asiantuntija kuvailee häntä "kaikkein poliittisimpana CIA:n pääjohtajana miesmuistiin".

The New York Times -lehden mukaan Pompeo on päässyt tehtävässään Trumpin suosioon suoraviivaisten ja vahvojen kannanottojensa vuoksi. Pompeo on muun muassa kritisoinut voimakkaasti Trumpin edeltäjän Obaman sovittelevaa Iran-politiikkaa ja puhunut sen puolesta, että Pohjois-Korean johto voisi vaihtua.

Pompeon on arveltu ennen kaikkea vahvistavan presidentin mielipiteitä sen sijaan, että hän alkaisi haastaa niitä Tillersonin tavoin.

Toisaalta Pompeon eduksi on sanottu, että hän on CIA-vuotensa aikana kuunnellut organisaation asiantuntijoita ja tuntee Washingtonin politiikan maailman.

Vaikka Pompeo on esittänyt samansuuntaisia mielipiteitä kuin Trump, kaksikko eroaa toisistaan ainakin Twitterin käytössä.

Siinä, missä innokas tviittaaja Trump on julkaissut palveluun yli 37 000 päivitystä, Pompeo on tviitannut viidesti.