Upin tutkija: Presidentti Niinistö vähättelee Venäjän ohjusharjoituksen merkitystä Suomelle

Ulkopoliittisen instituutin tutkija arvostelee keskustelua, jota Suomessa on käyty Venäjän sotaharjoituksista Itämerellä. Charly Salonius-Pasternakin kritiikki ulottuu Puolustusvoimien ylipäällikköön, presidentti Sauli Niinistöön asti.

– Silmiinpistävää Suomessa, oli sitten kyse presidentistä tai sotilasasiantuntijasta, on selvästi tällainen, sanotaan nyt vähättelevä viesti: ei tästä tarvitse olla huolissaan, ei ole uhka Suomelle ja niin edelleen. Eihän se ole uhka, koska tarvitaan vähintään sotilaallinen hyökkäys, että se on uhka Suomelle, eli sillä periaatteella voi sanoa, että mikään ei ole uhka Suomelle, sanoo Salonius-Pasternak STT:lle.

Niinistö sanoi keskiviikkona Tampereella, että Venäjän sotaharjoituksista Itämerellä ei ole Suomessa syytä olla välittömästi huolissaan.

Salonius-Pasternak on seurannut myös Ruotsissa harjoituksista käytyä keskustelua. Sielläkin asiantuntijat ja poliitikot ovat todenneet, että harjoittelu on normaalia ja uusia järjestelmiä pitää testata. Ruotsissa on nostettu esiin myös Venäjän harjoitusten ongelmia, kuten se, ettei maa tiedota niistä kyllin läpinäkyvästi.

– Keskustelu on ollut minusta Ruotsissa paljon terveempää, ja se kertoo Suomesta, ettei uskalleta, eikä ole uskallettu viimeisen parin vuoden aikana. Yleisesti on voinut Puolustusvoimien komentaja sanoa, että tilanne on kiristynyt tai presidentti toivoa, että varustelukierre pitäisi lopettaa. Mutta se on Venäjä joka varustelukierteen on aloittanut.

"Venäjä pyrkii hämärtämään tilannekuvaa"

Venäjä ilmoitti viikko sitten järjestävänsä ohjusharjoituksia eteläisellä Itämerellä tällä viikolla kolmen päivän ajan. Maa ilmoitti myös, että vaara-alue ulottuu 18 kilometrin korkeuteen.

– Näyttää, ettei heille ole ongelma häiritä kolmen päivän ajan kansainvälistä lentoliikennettä. Yhtä hyvin he olisivat voineet kertoa esimerkiksi, että harjoituksissa ammutaan tiettynä päivänä kahden tunnin ajan.

Yksi harjoitusalue sijaitsee poikkeuksellisen lähellä Ruotsin ja Tanskan aluevesiä, toinen taas aivan Latvian edustalla. Salonius-Pasternak ei ole kuullut sotilasteknistä selitystä sille, että Venäjän olisi ollut pakko hilautua niin lähelle muiden maiden vesiä.

– Suomen viranomaisilta voisi kysyä, miksi me emme vedä Helsingin ja Tallinnan välille vastaavaa harjoitusta, että ylilennot sun muu häiriintyy. No vastaus on, että ei tietenkään, koska se provosoi. Olemme itse hyväksymässä kahta eri sääntöpohjaa, kun emme ota puheeksi Venäjän toimintaa.

Salonius-Pasternakin mukaan Venäjä pyrkii tietojen panttaamisella ja provosoimisella tilannekuvan hämärtymiseen, mikä on iso riski Suomelle.

– Kun tulee ilmoitus, että jossain ei voi lentää, emme tulevaisuudessa välttämättä enää tiedä, onko kyse silläkin kertaa harjoituksesta vai jostain vakavammasta.