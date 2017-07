Upin Aaltola: Venäjä-tutkimukset koko ajan lähempänä Trumpia - "Näissä todisteissa ja yhteyksissä paljon panoksia"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin pojan Donald Trump Jr:n ja venäläisasianajajan tapaamisen paljastumisessa on paljon panoksia mukana, arvioi Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola.

Lisää jännitteitä aiheuttaa tieto, jonka mukaan Trump Jr olisi saanut ennen tapaamista sähköpostin, jossa kerrottiin, että asianajajan tarjoamat tiedot ovat osa Moskovan ponnisteluja auttaa Trumpia kampanjassaan.

– Jos alkaa näyttää, että siellä on ollut näitä yhteyksiä ja jonkunlaista yhteistyötä venäläisten tahojen kanssa, se voi helposti laukaista kongressin erilaiset viraltapanomenettelyt, varsinkin jos demokraatit pääsisivät välivaalien jälkeen valtaan, Aaltola sanoo.

New York Times uutisoi, että Trump Jr tapasi venäläisen asianajajan muutama viikko isänsä presidenttiehdokkuuden varmistumisen jälkeen vuonna 2016.

Muun muassa Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI ja senaatin tiedustelukomitea selvittävät Venäjän sekaantumista Yhdysvaltain viime vuoden vaaleihin ja Trumpin kampanjan mahdollisia Venäjä-yhteyksiä.

– Tässä on kaksi kysymystä: kuinka paljon Trump itse tiesi tästä toiminnasta ja kuinka näitä tietoja käytettiin vaalikampanjassa. Trumpin linja on vedota tietämättömyyteensä, eli hän on vain kampanjoinut ja voittanut vaalit, hän ei tiedä kampanjan yksityiskohdista mitään.

– Savuava ase olisi nimenomaan sellainen tieto, jolla Trumpin voitaisiin osoittaa toimineen joidenkin venäläisten tahojen myötävaikutuksella Hillary Clintonia vastaan, Aaltola sanoo.

Trump on voinut eristää itsensä kampanjan "likaisesta osasta"

Valkoinen talo on toistuvasti kieltänyt Trumpin vaalikampanjan olleen yhteyksissä venäläisten kanssa, mutta nyt jonkinlainen yhteys on pakko myöntää, sillä tapaamisessa olivat mukana myös Trumpin vävy ja neuvonantaja Jared Kushner sekä Trumpin entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort.

Aaltolan mukaan vuosien varrella useamman tutkinnan ja oikeudenkäynnin kohteena ollut Trump on voinut eristää itsensä "likaisesta osasta" vaalikampanjaa.

– Tutkimuksissa tulee varmasti lisää erilaista tietoa esille. Tutkimuksethan ovat koko ajan edenneet lähemmäs Trumpin lähipiiriä. Kun tiedetään Trumpin perheen tiiviys, alkaa monen äänestäjän mielessä näyttää varmaan selvältä, että tässä on jotain konnuutta tapahtunut.

Vastustajan mustamaalaaminen ei ole kampanjoissa mitenkään erikoista, mutta yleensä se hoidetaan välikäsien avulla, eli ehdokkaat haluavat eristäytyä siitä.

– Se on hyvin kiusallista, mutta ei laitonta. Ellei kyseessä ole esimerkiksi rikollisin keinoin hankittu tieto. Tässähän Clintonin kampanjan sähköpostien hakkeroiminen on nimenomaan rikollista. Toisen vaalikampanjaan murtautumisen avustaminen olisi rikollista toimintaa. Kyllä tässä tullaan hyvin heikoille jäille Trumpin toimesta, Aaltola toteaa.