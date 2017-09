Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola katsoo, että lakkauttamalla siirtolaisten lasten suojeluohjelman Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa korostaa olevansa kykeneväinen tekemään päätöksiä. Yhdysvalloissa isoja lakipaketteja ei ole saatu vietyä eteenpäin, ja Aaltolan mukaan peruuttamalla edeltäjänsä Barack Obaman päätöksen Trump haluaa tuoda esiin asemaansa presidenttinä ja tekijämiehenä.

Unelmoijat-nimellä tunnettu ohjelma on Obaman luomus.

- Trump yrittää viedä lävitse vaalilupauksiaan pitämään ydinkannattajiensa suosion. Ydinkannattajien suosio on hänellä vielä jäljellä, kun muutoin suosio on alhainen, Aaltola sanoo STT:lle.

Muutoin päätös ei ole Trumpin kannatuksen kannalta kovin hyvä asia, sillä Aaltolan mukaan Unelmoijat-ohjelmaa on pidetty Yhdysvalloissa ihan terveen järjen mukaisena.

- Se (ohjelma) on tarjonnut väylän maahantulleiden lapsille päästä lain oikealle puolelle.

Tarkoituksena estää syrjäytymistä

Trumpin päätöksestä lakkauttaa siirtolaisten lasten suojeluohjelma ilmoitti oikeusministeri Jeff Sessions eilen. Ohjelmassa mukana olleita ei ole voitu karkottaa, ja sen piiriin ovat päässeet alle 16-vuotiaana Yhdysvaltoihin tulleet siirtolaisten lapset, joilla ei ole rikosrekisteriä.

Obama käynnisti ohjelman viisi vuotta sitten, jotta paperittomien siirtolaisten lapset voisivat opiskella ja työskennellä maassa laillisesti ja ilman pelkoa karkotuksesta. Ohjelman avulla haluttiin estää lasten syrjäytyminen ja päätyminen esimerkiksi rikoksen poluille.

Ohjelman piirissä olevien kaksivuotisia oleskelulupia ei peruta heti, mutta lupia ei enää uusita niiden umpeutuessa. Seuraavan puolen vuoden aikana kenenkään oleskelulupaa ei kuitenkaan peruta.

Unelmoijat-ohjelma tunnetaan myös kirjainlyhennelmällä DACA. Jos Yhdysvaltain kongressi ei puolen vuoden aikana luo uutta lakia turvaamaan noin 800 000:n DACA-ohjelmassa mukana olleen asemaa, ovat he oleskelulupansa päättymisen jälkeen maassa laittomasti ja heidät voidaan karkottaa.

Obama: Julma päätös

Entinen presidentti Barack Obama tuomitsi eilen jyrkästi seuraajansa päätöksen lakkauttaa suojeluohjelma. Obama vetosi samalla Facebookissa Yhdysvaltain kongressiin, jotta se puuttuisi päätökseen.

Obaman mukaan suojeluohjelman kumoaminen on sekä väärin, julmaa että päätöksenä tuhoon tuomittu.

- Näiden nuorten ihmisten ottaminen kohteeksi on väärin, koska he eivät ole tehneet mitään väärin. Päätös on tuhoon tuomittu, koska nämä ihmiset haluavat aloittaa uusia yrityksiä, palvella armeijassamme ja antaa muillakin tavoin panoksensa rakastamamme maan hyväksi. Ja tämä päätös on julma, Obama kirjoitti.

Obama on tullut vain harvoin julkisuuteen sen jälkeen, kun hänen presidenttikautensa päättyi tammikuussa.

Lakkautuspäätös on kerännyt kritiikkiä myös monilta muilta tahoilta, kuten toiselta entiseltä presidentiltä Bill Clintonilta. Clinton sanoi muun muassa ABC Newsin julkaisemassa tiedotteessa, että päätös on väärä.

Clintonin mukaan ohjelman lakkauttaminen ei ratkaise olemassa olevaa ongelmaa, vaan luo uusia. Hän kuvailee päätöstä vastuuttomaksi ja julmaksi.

Myös eri uskontokunnista ympäri Yhdysvaltoja on tullut arvostelua, kertoo Washington Post.

Katolisen kirkon kirkolliskokous linjasi tiedotteessa, että päätöstä ei voi hyväksyä. Katolisen kirkon mukaan Trumpin päätös "ei edusta sitä, mitä olemme amerikkalaisina". Katolisen kirkon siteet suojeluohjelmaan ovat tiiviit, sillä Yhdysvalloissa yksi neljästä katolisen kirkon jäsenestä on syntynyt ulkomailla.

Metodistikirkko kutsuu puolestaan Trumpin päätöstä omantunnon ja moraalin vastaiseksi. Myös osa Trumpia perinteisesti tukeneista evankelistoista on kritisoinut päätöstä.

Meksiko vaatii toimivaa ratkaisua

Meksikon presidentti Enrique Pena Nieto sanoi tviitissään pahoittelevansa syvästi Trumpin päätöstä. Hänen mukaansa Meksikon hallitus vaatii Yhdysvaltain viranomaisilta nopeaa ja pysyvää ratkaisua, joka antaa laillisen varmuuden ohjelman piirissä oleville ihmisille.

Meksikon ulkoministeriön mukaan suojeluohjelmassa on 625 000 meksikolaista. Meksikon presidentin mukaan nämä ihmiset otetaan avosylin vastaan, jos heidät karkotetaan takaisin synnyinmaahansa.

Meksikon varaoikeusministeri Carlos Sada sanoi tiedotustilaisuudessa, että Meksikolle on moraalisesti välttämätöntä lobata Trumpin hallintoa nopeasti ratkaisemaan lain harmaa alue.