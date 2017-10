Serbian Suboticassa Unkarin ja EU:n raja on vain joidenkin kilometrien päässä. Paikkakunnan liepeille on perustettu leiri, jonka tarkoituksena on majoittaa Unkariin kohta pääsevät turvapaikanhakijat.

Farhad Muhammadi ja Khalida Khaled arvioivat, että heidän vuoronsa Unkarin listalla koittaa pian. Afganistanilais-irakilaisella pariskunnalla on pieni tytär Lina.

- Hän on syntynyt Serbiassa, Muhammadi kertoo.

Unkari ottaa Serbiasta kymmenisen turvapaikanhakijaa joka arkipäivä. Valikointi perustuu epäviralliseen listaan, jonka tekoon osallistuvat Unkarin lisäksi muun muassa turvapaikanhakijat itse Serbiassa.

Tiedottaja András Léderer ihmisoikeusjärjestö Unkarin Helsinki-komiteasta kertoo, että Serbian eri pakolaisleirit toimittavat Unkariin haluavien nimet tälle Subotican leirille, joka kokoaa listan valitulle turvapaikanhakijalle rajalla. Hän puolestaan antaa listan rajan yli Unkarin viranomaisille. Unkarista ojennetaan takaisin jonotusnumerot kullekin turvapaikanhakijalle Serbiassa.

- Koska koko odotuslista on epävirallinen, järjestelmä ei ole mitenkään läpinäkyvä tai selkeä. Luonteensa takia se on myös altis väärinkäytöksille, Léderer sanoo.

Subotican leirissä on esillä perheenjäseniään etsivien ihmisten ilmoituksia.

Léderer tietää, että pisimpään Serbiassa joutuvat odottamaan yksinäiset miehet. Yksin tulleille alaikäisille ja perheille, joissa on pieniä lapsia, annetaan etusija. Ihmiset joutuvat odottamaan kuukausia, jopa vuosia.

Odotusajat kasvavat jatkuvasti. Serbiaan saapuu nykyisin noin 800 turvapaikanhakijaa kuukaudessa. Unkari puolestaan ottaa Serbiasta noin 250 turvapaikanhakijaa kuussa.

Serbiaan jääminen ei juuri ole vaihtoehto: maassa on annettu tänä vuonna vain kaksi turvapaikkaa.

Farhad Muhammadi kertoo, että hänen perheensä odottaa lähtöä Serbiasta jo kovin.

- Haluamme Saksaan, Muhammadi sanoo.