Unicef: Eurooppaan pakenevat naiset ja lapset joutuvat väkivallan uhreiksi

Pohjois-Afrikasta Eurooppaan pakenevat naiset ja lapset joutuvat seksuaalisen väkivallan, hyväksikäytön ja pahoinpitelyn uhreiksi, kertoo Unicefin tuore raportti.

Raporttia varten Unicefin kumppanijärjestö haastatteli 122 pakolaista ja siirtolaista Libyassa. Heistä 40 oli lapsia ja loput naisia.

Noin puolet lapsista kertoi joutuneensa väkivallan kohteeksi jossain vaiheessa pakomatkaansa. Lähes puolet naisista kertoi, että heitä oli käytetty seksuaalisesti hyväksi, usein toistuvasti ja eri vaiheissa pakomatkaa.

Unicefin mukaan pakenevien naisten ja tyttöjen epätoivosta kertoo se, että monet kertoivat varautuneensa raiskauksiin etukäteen hankkimalla ehkäisyruiskeen tai jälkiehkäisylääkkeitä.

Myös lapsia kidutetaan säilöönottokeskuksissa

Haastatellut naiset ja lapset kertoivat joutuneensa väkivallan uhreiksi myös säilöönottokeskuksissa, Unicef kertoo. Lisäksi keskuksissa on liikaa ihmisiä, ja niissä on puutetta ruoasta, vedestä ja hygieniatarvikkeista.

- He hakkaavat meitä, he eivät anna meille kunnollista vettä eivätkä ruokaa. He ahdistelevat meitä. Monet ihmiset kuolevat täällä, he kuolevat tauteihin, jäätyvät kuoliaaksi, kertoi 15-vuotias Nigeriasta paennut.

Säilöönottokeskuksia ylläpitävät Libyan hallitus ja erilaiset aseelliset ryhmät. Aseellisten ryhmien ylläpitämät epäviralliset säilöönottokeskukset ovat Unicefin mukaan pakkotyöleirejä. Niillä esimerkiksi kidutus on yleinen rankaisukeino. Myös lapsia kidutetaan, Unicef kertoo.