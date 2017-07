Ulkoministeriön tietojen mukaan Hurghadassa on ainakin 16 suomalaista. Tieto perustuu UM:n vastaanottamiin matkustusilmoituksiin, joten se on varsin mahdollisesti vaillinainen. Osassa ilmoituksista ei määritellä tarkkaa matka-aikaa, joten on mahdollista että paikalla viivytään pidemmänkin aikaa.

Suurten suomalaisten matkatoimistojen (Aurinkomatkat, TUI, Tjäreborg, Matka-Vekka, Detur) kesäkohteena paikka ei ole.