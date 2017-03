Ulkoministeriön tiedossa ei ole, että Erdoganin edustajat suunnittelisivat kampanjointia Suomessa

Suomen ulkoministeriön Turkin asiantuntijoiden tiedossa ei ole, että Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin kampanjavierailuja tai tapaamisia suunniteltaisiin järjestettävän Suomessa.



Turkin presidentti Erdoğanin kampanjointi ympäri Eurooppaa levisi myös Ruotsiin, mutta puhetilaisuuteen varatun paikan omistaja kuitenkin perui varauksen.







Ulkoministeriön Turkki-tiimin vetäjä Lauri Hirvonen kertoo, että Euroopan tapahtumia on kuitenkin seurattu ministeriössä tiiviisti.



– Tähän asti asiasta on keskusteltu melko yleisellä tasolla. Ensi viikolla aihe varmasti nousee keskusteluihin väistämättä, Hirvonen kertoo.



Jos Ruotsin kaltainen tilanne tulisi eteen, keskusteltaisiin asiasta Hirvosen mukaan ensimmäisenä Turkin kanssa.



– Keskustelukanavat ovat auki, Hirvonen sanoo.







Presidentin kampanjointia on hankaloitettu jo ympäri Eurooppaa Hollannissa, Sveitsissä ja Itävallassa.



Hollannin ja Turkin välille syttyi diplomaattinen kriisi, kun maa kielsi Turkin ulkoministerin Mevlüt Çavuşoğlun lentokoneen laskeutumisen maahan.







Huhtikuussa Turkissa järjestetään kansanäänestys perustuslain muutoksista, jotka lisäisivät presidentin valtaoikeuksia entisestään.



Turkin valtapuolue AKP:n jäsenet ovat kampanjoineet huhtikuun kansanäänestyksen alla aktiivisesti ympäri Eurooppaa ulkomailla asuville Turkin äänioikeutetuille.