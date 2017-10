Ulkoministeriö: Vankeustuomion Turkissa saaneeseen suomalaistoimittajaan oltu yhteydessä

Ulkoministeriö on ollut yhteydessä Turkissa vankeustuomion saaneeseen suomalaistoimittajaan, kertoo ministeriön viestintäpäivystäjä Harri Kilpi STT:lle.

Toimittajan asia on Kilven mukaan ministeriön tiedossa ja Ankaran suurlähetystö hoitaa asiaa. Edustusto on ollut yhteydessä Turkin viranomaisiin.

Kilven mukaan ministeriö ei kommentoi yksityishenkilöiden tapauksia yksityiskohtaisesti.

- Tällä hetkellä voidaan todeta, että asia on tiedossa ja hoidossa Ankarassa, Siellä edustusto on yhteydessä paikallisviranomaisiin ja asianosaiseen.

Wall Street Journalille työskennellyt ja muun muassa kurdialueilta raportoinut suomalais-turkkilainen toimittaja Ayla Albayrak sai kahden vuoden ja yhden kuukauden vankeustuomion Turkissa. Hän oli tuomion langettamisen aikaan New Yorkissa.

Tuomio tuli "terroripropagandasta"

Turkkilainen tuomioistuin katsoi, että Albayrak on tehnyt terroristipropagandaa ja tukenut kiellettyä kurdilaista separatistijärjestöä artikkeleillaan. Syyte nostettiin elokuussa 2015 julkaistusta artikkelista, jossa Albayrak kuvasi konfliktia Turkin turvallisuusjoukkojen ja kurditaistelijoiden välillä Kaakkois-Turkissa.

Albayrak kiisti vastineessaan oikeudelle syytökset, että hän olisi jutullaan ihannoinut terrorismia.

- Ottaen huomioon Turkin tämänhetkisen tilanteen, ei tämän kammottavan päätöksen olisi pitänyt tulla minulle yllätyksenä, mutta kyllä se yllätti, Albayrak sanoi tuomion julistamisen jälkeen Wall Street Journalille.

Lehden mukaan Albayrak aikoo valittaa tuomiostaan. Lehti on vannonut pysyvänsä työntekijänsä tukena.

Päätoimittaja: Perusteettomia syytteitä

Wall Street Journalin päätoimittajan Gerard Bakerin mukaan Albayrakia vastaan nostetut syytteet olivat perättömiä ja tuomio sopimaton. Päätoimittajan mukaan syytteisiin johtanut artikkeli oli tasapainoinen, eikä siinä ihannoitu terroria.

- Artikkelin ainoa tarkoitus oli tarjota objektiivista ja riippumatonta uutisointia Turkista ja se onnistui, Baker sanoo.

Albayrakin mukaan tuomio osoittaa, miten kiihkeästi Turkin viranomaiset haluavat estää uutisoinnin maan kaakkoisosan operaatioista.

- Tämä osoittaa myös, etteivät kansainväliset tiedotusvälineet ole immuuneja Turkissa meneillään olevalle hyökkäykselle tiedotusvälineitä vastaan.

Journalisteja vangittu joukoittain

Turkin hallinto on kiristänyt otettaan tiedotusvälineistä viime vuoden vallankaappausyrityksen jälkeen. Toimittajia on vangittu ja tiedotusvälineitä suljettu.

Kohteeksi ovat joutuneet erityisesti toimittajat, joita epäillään yhteyksistä maanpaossa elävän uskonoppineen Fethullah Gülenin ryhmään, jota syytetään viime vuoden vallankaappausyrityksestä ja toimittajat, jotka raportoivat kurdiseparatisteihin liittyvistä aiheista.

Opposition mukaan vallankaappausyritystä on käytetty tekosyynä jahdata Turkissa kaikkia niitä, jotka uskaltavat vastustaa maan presidentti Recep Tayyip Erdogania.

Ihmisoikeus- ja sananvapausjärjestöjen mukaan lehdistönvapaus on Turkissa kriisissä. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan maassa on tällä hetkellä vangittuna enemmän toimittajia kuin missään muualla.

Enemmistö vangituista journalisteista on turkkilaisia, mutta myös muiden maiden kansalaisia on pidätetty ja vangittu. Saksalaisen Die Welt -lehden kirjeenvaihtaja Deniz Yücel pidätettiin helmikuussa ja on yhä tutkintavankeudessa ilman syytteitä. Häntä epäillään terrorilakien rikkomisesta. Yücel on kiistänyt syytökset.

Tapaus on kiristänyt Saksan ja Turkin suhteita ja pidätystä on paheksunut muun muassa Saksan liittokansleri Angela Merkel.

Linkki juttuun

Linkki juttuun