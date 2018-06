Ulkoministeri Soini: Erdogan on kansansa valitsema presidentti

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) pitää Turkin sunnuntaisten presidentinvaalien tulosta merkkinä siitä, että Turkin viime vuosien suunta pysyy ennallaan eikä suuria muutoksia EU-suhteeseen ole odotettavissa.

- Vaalien tulos on selvä, mutta maa on poliittisesti jakautunut. Huolta on siitä, mihin suuntaan ollaan menossa Erdoganin vallan kasvattamisen suhteen, Soini kommentoi STT:lle.

Soinin mukaan Erdogan ei viime vuosina ole käyttäytynyt demokraattisen johtajan tavoin.

- Viime aikojen käytös ei siihen viittaa, mutta hän on kansansa valitsema presidentti. Vaalituloksia on aina kunnioitettava, ei siitä pääse mihinkään. Jotkut ovat selvempiä ja jotkut epäselvempiä, mutta ilmeisesti hän on eniten ääniä saanut ja voittanut vaalit, Soini sanoo.

Ulkoministerin mukaan Turkin oppositio näytti kuitenkin vaaleissa, että sillä on kyky haastaa valtapuolueiden ehdokkaita.

- Oppositio oli selvästi saanut uutta ryhtiä ja uskoa.

"Minä en koskaan mielistele ketään"

Tammikuussa 2017 Soini kohahdutti Ankaran vierailun aikana sanomalla, että Suomella ja Turkilla on yhteiset demokraattiset arvot.

- Turkki on EU-hakijamaa, ja se edellyttää, että tunnustaa EU-arvot. Kun neuvottelut ovat olleet käynnissä, siihen on sitouduttu, mutta toteuttamisen kanssa on kyllä ollut runsaasti parantamisen varaa, Soini sanoo.

Kriitikkojen mukaan Soini antoi sanomisillaan Erdoganille propaganda-aseen myötäilemällä autoritääristä johtajaa.

- Minä en koskaan mielistele ketään, eiköhän se ole tullut viime aikojen arvoasioissa muutenkin selväksi. Minulla on omat käsitykseni, arvoni ja uskontoni, elän niiden mukaan. Pidän itsestään selvänä, että silloin kun pyritään järjestön jäseneksi, kunnioitetaan niitä arvoja.

Vaikka Turkin EU-jäsenyysneuvottelut muodollisesti yhä jatkuvatkin, Soini pitää "aika epätodennäköisenä", että Turkki pääsisi unionin jäseneksi. EU:n ei kuitenkaan Soinin mukaan kannata yksipuolisesti katkaista neuvotteluja tai muuta yhteistyötä.

- Ei EU:n pidä ottaa mustaa pekkaa käteensä ja kategorisesti kieltäytyä yhteistyöstä. Heikkokin neuvottelukosketus on parempi kuin ei neuvotteluja ollenkaan. Turkilla ja EU:lla on paljon yhteisiä geopoliittisia ja taloudellisia intressejä, ei se kiukuttelulla parane mihinkään suuntaan.

Tutkija ei usko, että vaalien rehellisyydestä saadaan puolueetonta selvitystä

Turkin presidentin- ja parlamenttivaalien tulos ei yllättänyt Ulkopoliittisen instituutin vanhempaa tutkijaa Toni Alarantaa.

- Viimeisten kuukausien aikana kaavailtiin, että oppositio onnistuisi tekemään loppukirin. Jonkin aikaa näytti siltä, että saadaan kunnon kamppailu, ja tietyllä tavalla saatiinkin, mutta kyllä tämä tulos aika ennakoitavissa oli, Alaranta sanoo.

Turkin sisä- ja ulkopolitiikkaan erikoistuneen Alarannan mukaan presidentinvaalien järjestämiseen liittyi paljon epäselvyyksiä ja mahdollista vilppiä, mutta puolueetonta selvitystä vaalien rehellisyydestä tuskin koskaan saadaan.

- Se on fakta, että siellä oli paljon epämääräisyyksiä ja raportteja vilpistä. Todennäköisesti koskaan ei saada puolueetonta selvitystä siitä, kuinka laajaa tällainen oli, Alaranta sanoo.

Tutkijan mukaan Turkin keskusvaalilautakunta on kovan poliittisen painostuksen alla. Myös vuotta aiemmin järjestetyssä kansanäänestyksessä presidenttivaltaiseen järjestelmään siirtymisestä nähtiin raportteja väärinkäytöksistä, mutta niitä ei tutkijan mukaan ole pystytty selvittämään.

- Asetelma on se, että Erdogan sanoo taas, että pulinat pois ja marssitaan eteenpäin, Alaranta sanoo.

Samana päivänä järjestettyjen parlamenttivaalien merkittävin tulos Alarannan mukaan on äärikansallismielisten voimistuminen valtapuolue AKP:n rinnalla parlamentissa, mikä todennäköisesti vaikeuttaa entisestään kurdivähemmistön tilannetta Turkissa.

Kansanedustaja Yanar: "Surullinen tilanne"

Turkissa syntyneen kansanedustaja Ozan Yanarin (vihr.) mukaan Turkin vaalien tulos kertoo maan "surullisesta tilanteesta".

- Erdogan näyttää vahvistavan otettaan Turkista. Tämä ei tarkoita hyvää maan demokratiakehitykselle tai moniäänisyydelle. Turkki on mennyt aika itsevaltaiseen suuntaan Erdoganin johdolla, ja pelkoni on, että tilanne jatkuu ja itsevaltaisuus vain syvenee, Yanar kommentoi STT:lle.

Kansanedustaja seurasi aktiivisesti vanhan kotimaansa vaaleja sosiaalisessa mediassa, mutta mahdollisesta vaalivilpistä on hänen mukaansa vaikea sanoa mitään varmaa.

- Twitterissä ja oppositiohenkisessä mediassa on esiintynyt väitteitä erilaisista vilpillisistä tilanteista, mutta on tosi vaikea sanoa, kuinka hyvin ne pitävät paikkansa ja kuinka laajamittaisesta ilmiöstä on kyse. Erityisen sekavaa oli ääntenlaskennan tulosten uutisointi.

Yanarin mukaan vaaleista oli nähtävissä, että turkkilaisten luottamus valtion instituutioihin on huvennut.

- Turkki on maa, jossa lehdistönvapaus ja riippumaton oikeuslaitos eivät kunnolla toimi, ja valtiollisen tiedotustoimiston kertomisiin ei luoteta. Jopa vaalilautakunnan sanomisia epäillään. Luottamus on aika alhaalla.