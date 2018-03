Ulkomaankauppaministeri Virolainen: Trumpin lisäaika EU:lle erinomainen asia

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolaisen (kok.) mielestä on erinomainen asia, että EU sai lisäaikaa neuvotella Yhdysvaltojen kanssa tulleista. Armonaikaa on toistaiseksi toukokuun alkuun, jolloin presidentti Donald Trump päättää, korottaako Yhdysvallat alumiinia ja terästä koskevia tulleja EU:n osalta.

- Kuvittelen, että EU:n kauppakomissaari Cecilia Malmström on onnistunut vakuuttamaan Yhdysvaltojen neuvottelijoille, että koska EU on Yhdysvaltojen suurin kauppa- ja investointikumppani ja muutenkin läheinen liittolainen, ei meidän kanssa nyt kannata heti aloittaa tulleista, Virolainen arvioi jäädytyksen syyksi.

Jos tullikorotukset kaikesta huolimatta tulevat, suorat vaikutukset Suomeen ovat Virolaisen mukaan toistaiseksi pienet. Hän näkee siinä kuitenkin riskin kauppasodan syttymiselle: jos nyt aloitetaan teräksellä ja alumiinilla, se voi laajeta myöhemmin muihin sektoreihin.

- Suomen teräksen ja alumiinin suora vienti Yhdysvaltoihin on vielä vähäisempää. Suomen toimijoilla on siellä omaa tuotantoa, joten suorat vaikutukset eivät ole suuret. Mutta tämä kauppasota voi eskaloitua ja se ei ole kenenkään intressi.

Ministeri sanoo EU:n ja Yhdysvaltojen neuvottelevan nyt siitä, mitkä ovat osapuolten keskeiset huolet kaupankäynnissä.

- Identifioidaan ne ja yritetään löytää niihin ratkaisut ja sitten katsoa tulevaisuus. Toivon, että saamme sellaista näyttöä aikaiseksi, että yhdysvaltalaiset neuvottelukumppanit, kauppaedustaja Robert Lighthizer ja kauppaministeri Wilbur Ross ymmärtävät Euroopan olevan pikemminkin kumppani, jonka kanssa kannattaa pyrkiä tekemään yhteistyötä.

Virolaisen mukaan Malmström tulee Suomeen 26. huhtikuuta.

- Suomi on koko ajan hyvin informoitu, hän sanoo.

Riidat pitää ratkaista siellä missä kuuluu

Virolainen sanoo Trumpin näkevän kaupan lähinnä kauppatasapainon kautta, vaikka olennaista on käsittää, että tässä puhutaan maailmankaupasta, globaaleista hankintaketjuista, joissa kaikki vaikuttaa kaikkeen.

- Jos heillä (Yhdysvalloilla) on kauppavaje EU:n kanssa, niin hänen mielestään se on huono asia. Me (EU) olemme tietysti sitä mieltä, että jos ongelma on teräksen ylituotanto, se pitää ratkaista yhteistyössä niillä areenoilla, jonne se kuuluu, kuten (Maailman kauppajärjestö) WTO.n teräskomiteassa. Riidat pitää ratkaista siellä, missä ne kansainvälisten sitoumusten pohjalta kuuluu ratkaista.

Virolaisen mukaan koko kiistassa on pitkälti kysymys siitä, toimiiko monenvälinen, sääntöihin pohjautuva kauppajärjestelmä.

- Jos se alkaa rapautua, olemme sellaisella tiellä, että kukaan ei tiedä mitä seuraa.

Ministerin mielestä myös Yhdysvaltojen voi käydä huonosti, jos se lähtee Kiinan kanssa kauppasotaan.

- Jos Yhdysvallat pistää Kiinalle tullit, kiinalaiset vastaavat siihen elintarvikesektorilla maataloustuotteissa. Jos oikein muistan, Yhdysvaltojen tärkein markkina-alue soijapavulle on juuri Kiina, että kyllä se iskee heille takaisin oikein rajusti. Silloin puhutaan työpaikoista.

Virolainen näkee asiassa myös iloisen puolen: EU:n jäsenmaat ovat asiassa hyvin yhtenäisiä.