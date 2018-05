Ukrainassa pudotetun MH17-lentokoneen ampumisesta vastuussa oleva on selvillä, väittää journalistiverkosto Bellingcat

Riippumaton tutkivan journalismin verkosto Bellingcat julkaisi perjantaina malesialaisen MH17-lentokoneen alasampumiskäskystä epäillyn venäläiskomentajan nimen ja kuvan. Hollannin pääministeri syytti Venäjää.

Journalistiverkosto Bellingcat kertoi perjantaina Hollannissa, että he ovat selvittäneet MH17:n alasampumisesta vastuussa olevan Venäjän armeijan komentajan.

Verkoston mukaan 17.7.2014 Venäjän armeijan tiedustelu-upseeri Oleg Ivannikov vastasi MH17-lentokoneen alasampuneen ilmatorjuntaohjusyksikön komentamisesta Ukrainassa. Bellingvatin mukaan Ivannikov käytti Ukrainassa salanimeä Andrey Ivanovich ja koodinimeä "Orion".

Kolme päivää ennen matkustajalentokoneen alasampumista 14.7.2014 "Orion" kertoi siepatussa puhelinkeskustelussa Ukrainan venäläisten hallitseman separatistialueen silloiselle puolustusministerille Oleg Bugroville, että heillä on nyt hallussaan Buk-ohjuksia ja he alkavat ampua ukrainalaisia lentokoneita.

Koodinimen oikea henkilöllisyys selvitettiin

Bellingcatin tutkivien journalistien päättely perustuu Ivannikovin ansioluetteloon, jonka tutkijaryhmä on selvittänyt ja siepattuihin puhelinkeskusteluihin Ivannikovin sekä muiden henkilöiden välillä.

JIT-tutkijaryhmällä oli hallussaan nämä ääninauhat, mutta heillä ei ollut varmaa tietoa "Orionin" tai Andrey Ivanovichin oikeasta henkilöllisyydestä.

Bellingcat onnistui selvittämään Ivannikovin henkilöllisyyden hänen käyttämänsä puhelinnumeron ja lukuisten verkosta löytyvien tietokantojen avulla. Lopulta tutkijat soittivat hänelle, nauhoittivat puhelun ja vertailivat ääntä Ukrainasta heinäkuussa 2014 siepattuun puheluun. Bellingcatin mukaan puhelujen äänten rytmit ja erityispiirteet täsmäsivät.

Tuoreen venäläismedian artikkelin mukaan Andrey Ivanovich komensi Ukrainassa sotineita joukkoja kesällä 2018. Kyseessä on siis tiedustelu-upseeri Oleg Ivannikovin peitenimi. Ivannikovin ja "Orionin" yhteyttä tukee myös se, että Ivannikov on ilmailuun ja ohjusjärjestelmiin erikoistunut upseeri.

Bellingcat siis totesi, että hyvin suurella todennäköisyydellä kyse on samasta henkilöstä, ja "Orionin" henkilöllisyys on selvitetty. Samalla olisi tiedossa henkilö, joka on vastuussa MH17:n alasampumisesta.

Hollanti: Venäjä syyllinen

Bellingcat ei toimi virallisena rikostutkijana, mutta se on jo aiemmin toimittanut viralliselle JIT-tutkijaryhmälle oikeaan osunutta tietoa MH17-lentokoneen alasampumista.

Kansainväliseen Joint Investigation Team -tutkijaryhmään kuuluvat Hollanti, Belgia, Ukraina, Malesia ja Australia. Torstaina JIT-tutkijaryhmä julkaisi uudet todisteet, joiden mukaan Venäjä ampui alas Malaysia Airlinesin lennon vuonna 2014.

Todisteissa selvitettiin koneen pudottaneen Buk-Telar-ilmatorjuntaohjusajoneuvon kuuluvan Venäjän armeijan kurskilaiseen 53. ilmatorjuntaprikaatiin.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun sormi osoittaa yhtä tiettyä maata, Hollannin pääministeri Mark Rutte sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Putin kiistää kaiken

Venäjän presidentiltä Vladimir Putinilta kysyttiin perjantaina Pietarin talousfoorumissa, käytettiinkö Venäjän armeijan ohjusta koneen alasampumisessa.

– Ei tietenkään, Putin sanoi.

Putin sanoi, ettei Venäjän hallinto voi täysin luottaa Hollannin löydöksiin, koska se ei ole ollut mukana tutkinnassa.