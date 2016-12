Ukrainalaislentäjä Nadija Savtshenko perusti oppositioliikkeen

Ukrainassa suosittu lentäjä NadijaSavtshenko on perustanut oppositioliikkeen. Liike kantaa nimeä RUNA, joka on lyhenne ukrainankielisistä sanoista Ukrainan aktiivisten kansalaisten liike.

- Liikkeen on tarkoitus tuoda muutos järjestelmään, Savtshenko sanoi paikallismedioiden mukaan Lvivin (Lvovin) kaupungissa.

Ukrainan länsimielisen hallituksen kannatus on alhainen, ja sen katsotaan olevan korruption kyllästämä. Ihmisten mieliä painaa myös yli kaksi ja puoli vuotta jatkunut sota, jonka aikana on kuollut lähes 10 000 ihmistä. Savtshenko on joutunut ristiriitaan presidentti Petro Poroshenkon kanssa kannatettuaan suoria neuvotteluja Venäjän tukemien kapinallisten kanssa.

Savtshenko oli lähes kaksi vuotta venäläisissä vankiloissa ja vapautui Ukrainan ja Venäjän välisessä vankienvaihdossa toukokuussa.