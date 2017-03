Taksipalvelu Uber on myöntänyt käyttäneensä ohjelmistoa, joka on tarkoitettu kuljettajien suojelemiseen. The New York Times -lehden mukaan ohjelmistoa on käytetty myös viranomaisten harhauttamiseen eri puolilla maailmaa.

Uberin mukaan ohjelmaa on kuitenkin käytetty kaupungeissa, joissa sen toimintaa ei ole rajoitettu.

Lehden mukaan niin kutsuttu Greyball-ohjelma pyrkii tunnistamaan viranomaiset kerätyn tiedon avulla.