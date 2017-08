Työntekijät jumissa ravintolassa iskupaikan lähellä - "Olemme jännittyneitä ja odotamme lisätietoja"

Tunnelma Barcelonan Las Ramblas -pääkadun ympäristössä on edelleen sekava. Iskupaikan lähistöllä sijaitsevan Biocenter-ravintolan henkilökunta odottaa tilanteen rauhoittumista sisätiloissa ovet suljettuina.

- En tiedä, olemmeko vaarassa. Olemme lähellä ravintolaa, jonne tekijät menivät aseiden kanssa. Se on kahden kadun päässä meidän ravintolastamme, kertoo työntekijä Elena Ruano puhelimitse.

Ruanon mukaan Biocenteriin on linnoittautunut yhteensä seitsemän ihmistä, joista kuusi on ravintolan työntekijöitä. Lisäksi joukossa on yksi henkilö, joka tuli kadulta sisälle hakemaan suojaa.

– Poliisi on käskenyt meitä sulkemaan ravintolan ja pysymään täällä.

Ruano kertoo, että iskun tapahtuessa ravintolaan ei kuulunut ulkoa mitään meteliä. Sitten kadulla alkoi kuitenkin juosta ihmisiä.

Nyt ravintolahenkilökunta odottaa tilanteen rauhoittumista ja yrittää kuunnella, mitä tapauksesta kerrotaan radiossa.

– Olemme jännittyneitä ja odotamme lisätietoja. Mitä muuta voimme tehdä? Ruano sanoo.