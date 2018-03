Tuulta, lunta ja tulvia tuonut myrsky tappanut useita Yhdysvalloissa

Ainakin viisi ihmistä on kuollut Yhdysvaltojen itärannikkoa riepotelleessa myrskyssä eilen. Myrskyn vuoksi tuhansia lentoja peruttiin ja siirrettiin ja useita liittovaltion toimistoja suljettiin.

Lisäksi New Jerseyn ja Massachusettsin väliselle rannikkoalueelle on annettu tulvavaroitus, ja itärannikolla on voimassa myös useita talvimyrsky- ja tuulivaroituksia. Riley-niminen talvimyrsky toi myös yli 30 senttiä lunta New Yorkin osavaltion länsi- ja pohjoisosiin.

Myrskyn odotetaan rauhoittuvan aikaisin lauantaina paikallista aikaa.