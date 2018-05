Tutkimus: Koleraepidemia voi leimahtaa uudestaan Jemenissä

Jemeniä koetellut koleraepidemia voi leimahtaa uudestaan sadekauden edetessä, varoittavat tutkijat lääketieteen aikakauslehti Lancetissa. Kansainvälisen tutkimusryhmän laskelmien mukaan kolera saattaa tänä vuonna koetella yli puolta sodan runteleman maan alueista. Tämä tarkoittaa, että yli 13,8 miljoonaa ihmistä on vaarassa sairastua koleraan.

Tutkijat hyödynsivät tutkimuksessaan tietoja koleraepidemioista Jemenissä aina 1970-luvulta lähtien ja tarkastelivat todistusaineistoa koleran ja sadekausien välisestä yhteydestä. Datan perusteella koleran ja suurempien sademäärien välillä on nähtävissä yhteys, tutkijat sanovat.

Tutkijat myös varoittavat, että datan perusteella kolerariski kasvaa ramadanin aikana.

Jemenissä puhkesi vuonna 2016 laaja koleraepidemia. Epidemia iski kahdessa aallossa, ensin vuonna 2016 ja sitten vuonna 2017. Kyseessä on nykyajan suurin dokumentoitu epidemia, uutistoimisto AFP kertoo. Tartunnan on saanut yli 1,1 miljoonaa ihmistä ja yli 2 300 on kuollut.

Tutkijoiden mukaan alkanut sadekausi voi käynnistää "kolmannen tuhoisan aallon".

Tutkijat suosittelevat, että viranomaiset ryhtyvät välittömästi toimiin tilanteen hallitsemiseksi. Jemeniläisille tulisi muun muassa jakaa välineitä vedenpuhdistamiseen, tutkijat painottavat.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan koleratartunnan saa maailmanlaajuisesti vuosittain 1,3-4 miljoonaa ihmistä ja siihen kuolee vuosittain 21 000-143 000 ihmistä. Kolera riivaa etenkin köyhiä maita.

Ilman hoitoa koleratartunnan saanut voi kuolla jopa muutamassa tunnissa.

"Maailman pahin humanitaarinen kriisi"

Jemenissä sotivat hallitus ja huthikapinalliset. Arviolta 10 000 ihmistä on saanut surmansa sitten vuoden 2015 kevään, jolloin konflikti sai alkunsa.

YK:n mukaan Jemenissä on myös meneillään maailman pahin humanitaarinen kriisi. Kahdella kolmasosalla maan asukkaista ei YK:n mukaan ole tietoa, mistä he saavat seuraavan ateriansa.