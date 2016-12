Tutkijat: Venäjän lentoturman syyksi seitsemän mahdollista vaihtoehtoa

Venäjällä joulupäivän aamuna sattuneen lento-onnettomuuden tutkijat pohtivat tällä hetkellä seitsemää mahdollista onnettomuusskenaariota. Mitään niistä ei tällä hetkellä aseteta muiden edelle, kertoo uutistoimisto haastattelema Venäjän ilmavoimien turvallisuuspäällikkö, kenraaliluutnantti Sergei Bainetov.



– Kyseessä ovat tavalliset mahdollisuudet, esimerkiksi inhimilliset tekijät, tekniset ongelmat sekä ulkoiset tekijät kuten tuulensuunnan äkillinen muutos ja lintutörmäys, Bainetov totesi.



Hän korosti myös, että lento-onnettomuudet eivät tyypillisesti johdu yhdestä asiasta, vaan ne ovat monimutkainen syiden ja seurausten vyyhti.



Bainetovin mukaan myös terroriteon mahdollisuus on edelleen tutkinnassa, sillä vaikka tutkinnassa ei olekaan löytynyt mitään räjähdykseen viittaavaa, attentaatteja voi tehdä myös muilla tavoin. Uutistoimisto Reutersin mukaan Bainetov arvioi tutkinnan kestävän ainakin kuukauden päivät.



92 ihmistä sai surmansa, kun Venäjän ilmavoimien Tupolev 154 -kuljetuskone törmäsi mereen pian noustuaan Sotshin lentoasemalta aikaisin joulupäivän aamuna. Koneessa matkusti merkittävä määrä Puna-armeijan kuoron laulajia, jotka olivat matkalla esiintymään Venäjän Syyriassa oleville joukoille.



Keskiviikkona venäläisissä tiedotusvälineissä liikkui epävirallisia ja varmistamattomia tietoja onnettomuuden syistä sekä ohjaamoäänitteen mahdollisesta sisällöstä.



Koneen kolmaskin lentoarvotallennin (”musta laatikko”) on löytynyt, joskin se on vahingoittunut pahasti. Kolmannen tallentimen tarkoitus on kuitenkin vain toimia kahden muun tietojen varatallennuspaikkana, ja TASS:in haastatteleman tutkintalähteen mukaan sen tiedot saattavat kuitenkin olla osittain palautettavissa.