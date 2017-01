Tutkija: Trump voi olla vielä vaikeuksissa oikeuslaitoksen kanssa

Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla saattaa olla edessään vaikeuksia maan oikeuslaitoksen kanssa, jos hän jatkaa nykyistä, erittäin tempoilevaa tapaansa tehdä politiikkaa. Yhdysvaltain tutkimuksen professori Mikko Saikku Helsingin yliopistosta ennakoi, että päätöksiä haastetaan.

– Trumpin tempoilevuus on aivan omaa luokkaansa. Halu tehdä politiikkaa tällä tavalla tulee varmasti johtamaan siihen, että hänen päätöksiään tullaan haastamaan oikeuslaitoksissa, Saikku sanoi STT:lle.

Saikku muistuttaa, että poliitikot ja presidentit ovat toki aikaisemminkin antaneet vastaavia määräyksiä, mutta eivät tällä tavalla.

– Eihän tämä sillä tavalla poikkeuksellista ole, etteikö vastaavia maahantuloon kohdistuvia säädöksiä olisi ennenkin annettu. Mutta se tapa ja valmistelemattomuus, millä tämä ulostulo tehtiin, oli omaa luokkansa.

– Vaikka sanamuotoja on siivottu, niin kaikkihan tietävät, mistä tässä on kysymys. Muslimeihinhan tämä on laajasti kritisoidun vaalilupauksen mukaisesti kohdistettu ja se herättää siten oikeudellisestikin perusteltua vastarintaa, Saikku jatkaa.

Saikku kummastelee myös Trumpin haluttomuutta edes yrittää vaaleissa pahasti jakautuneen kansakunnan yhdistämistä.

– Voitonpuhe oli ainoa, jossa hän puhui koko kansalle. Sen jälkeen hän on käytännössä puhunut vain omalle ydinkannattajajoukolleen, joka on noin puolet republikaaneista eli neljännes yhdysvaltalaisista. Se ei pitemmän päälle voi toimia erityisen hyvin, professori ennakoi.