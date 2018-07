Uusnatsijärjestö Pohjoismainen vastarintaliike PVL on saanut pieneen kokoonsa nähden huomattavan paljon medianäkyvyyttä Almedalenin politiikkaviikolla Ruotsin Visbyssä, arvioi äärioikeiston tutkija Tommi Kotonen Jyväskylän yliopistosta.

– Kun Almedalen-uutisointia katsoo, niin vähän jokaisessa uutisessa on puhuttu heidän järjestöstään, vaikka kyseessä on varsin pieni järjestö, Kotonen sanoo.

Kotosen mukaan järjestöllä on Ruotsissa parisataa aktiivia, jotka pyrkivät esittäytymään oppositiona koko poliittista järjestelmää vastaan.

– Se, että kaikki muut puolueet asettuvat heitä vastaan, korostaa heidän sanomaansa siitä, että he ovat vastavoima kaikille järjestelmäpuolueille.

Alkusoitto syksyn vaalityölle?

Suojelupoliisin viestintäpäällikkö Jyri Rantala arvelee näkyvyyden tavoittelun liittyvän järjestön poliittisiin pyrkimyksiin.

– Yksi syy tämän toiminnan taustalla on ehkä se, että Pohjoismainen vastarintaliike on syksyllä osallistumassa ensimmäistä kertaa valtiopäivävaaleihin, vaikkakin pienellä joukolla. Heidän perimmäisestä maahanmuuttovastaisesta sanomastaan on ruotsidemokraattien myötä tullut valtavirtapolitiikkaa Ruotsissa, joten he joutuvat hakemaan näkyvyyttä ruotsidemokraatteja vastaan, sanoo Rantala.

Rantalan mukaan PVL:n toiminta on Ruotsissa huomattavasti näkyvämpää, laajempaa ja aggressiivisempaa kuin Suomessa.

Täällä järjestöllä on paljon pienempi kannattajajoukko, ja Pirkanmaan käräjäoikeus on julistanut järjestön lakkautetuksi laittoman ja räikeästi hyvän tavan vastaisen toiminnan vuoksi. Lakkautuspäätöksestä on kuitenkin valitettu hovioikeuteen, joka tekee asiasta päätöksensä ensi kuussa.

Häirintää ja huutelua

Politiikkaviikolla uusnatsit ovat huudelleet puheiden päälle ja viisi uusnatsia pidätettiin viime yönä epäiltyinä häirinnästä ja kansanryhmää vastaan kiihottamisesta. Miehet olivat osa 20-30-päistä joukkoa, josta suurin osa poistui paikalta poliisien tullessa.

Lisäksi järjestön jäsenet ovat valokuvanneet ja videoineet tapahtuman osallistujia ja kähinöineet Ruotsi-Israel-ystävyysseuran teltalla.

Keskiviikkona yksi mies otettiin kiinni epäiltynä pahoinpitelystä, jolla saattaa olla niin kutsuttu viharikosmotiivi. Poliisi ei ole vahvistanut, kuuluuko mies PVL:ään.

Poliisi tutkii myös, onko uusnatseilla ollut osuutta viime yönä Visbyssä tehtyyn taideinstallaation tuhoamiseen. Kenkäinstallaation tavoitteena on ollut muistuttaa keskitysleireistä.

Almedalenissa häiriköineitä uusnatseja on kritisoitu pääministeritasolta lähtien.

– Tämän pitäisi olla demokratiafoorumi, ja sitten paikalle tulee tuollaisia. Ei! kommentoi pääministeri Stefan Löfven torstaina.