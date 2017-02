Tutkija: Mosulin valtaus voi johtaa uusiin terrori-iskuihin Euroopassa

Irakin hallitus kertoi tänään aloittaneensa hyökkäyksen Länsi-Mosuliin, joka on äärijärjestö Isisin viimeinen iso tukikohta Irakissa.

Jos hyökkäys onnistuu, seuraukset ulottuvat myös Irakin ulkopuolelle Syyriaan ja Eurooppaan, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Wolfgang Mühlberger STT:lle.

Tutkijan mukaan Irakin joukot ovat vahvoilla, ja Isisin kukistaminen kaupungissa onnistuu. Se vie tosin Mühlbergerin arvion mukaan ainakin kahdesta kolmeen kuukautta tai jopa vuoden verran aikaa.

Mutta mitä sitten, kun Isis on ajettu pois?

Terrori-iskuja Eurooppaan

Mosul on tärkeä kaupunki, koska juuri siellä Isisin johtaja Abu Bakr al-Baghdadi julisti Isisin kalifaatin alueelle vuonna 2014.

Kun kaupunki vallataan, äärijärjestön taistelijat etsivät uusia elintapoja ja -paikkoja.

He, jotka ovat lähteneet Isisin riveihin Euroopasta, saattavat palata takaisin. Osa todennäköisesti yrittää tehdä terrori-iskuja - mahdollisesti jo ennen kuin Mosulin valloitus on saatu päätökseen.

Irakiin jäävät yrittävät todennäköisesti terrori-iskuja siellä. Suomessakin puhuttanut Irakin turvallisuustilanne tuskin kohenee heti silmissä.

- He yrittävät luoda jonkinlaista sisällissotaa. Siinä mielessä turvallisuus ei välttämättä parane kaikkialla Irakissa. Se paranee vain, jos tapahtuu jotain edistymistä poliittisessa prosessissa, Mühlberger sanoo.

Suurin kolaus Isisin taistelutahdolle

Osa taistelijoista pyrkii todennäköisesti rajan yli Syyrian Raqqaan, jota Isis pitää pääkaupunkinaan. Tämä pahentaisi erityisesti siviilien tilannetta.

Kielteisistä seurannaisvaikutuksistaan huolimatta Mosulin valtaus on tärkeä operaatio. Taistelussa Isisiä vastaan on ensin vietävä Isisiltä sen alueellinen hallinto, mistä Mosulin valtauksessa on kyse. Sitten voidaan siirtyä kukistamaan maan alle soluttautuneita jihadisteja, tutkija muistuttaa.

- [Mosulin valtaus] on todennäköisesti suurin kolaus heidän taistelutahdolleen ja motivaatiolleen, Mühlberger sanoo.

350 000 lasta vaarassa

Suurin osa Mosulin asukkaista ei ole paennut kaupungista taistelujen alta.

YK:n mukaan kaupungin länsiosissa, jonne hyökkäys kohdistuu, on jopa 800 000 siviiliä. Pelastakaa Lapset -järjestön mukaan lapsia on noin 350 000, AFP kertoo.

Lähes puolet kaupungin ruokakaupoista on YK:n mukaan suljettu, ja juokseva vesi on vähissä.

Taisteluja tullaan käymään kapeilla vanhankaupungin kaduilla, joten siviiliuhreilta ei vältytä. Isis on aiemmin käyttänyt siviilejä ihmiskilpinä ja tappanut asukkaita, jotka ovat yrittäneet paeta kaupungista.

Mühlbergerin mukaan Irakin hallitus yrittää todennäköisesti huolellisesti välttää siviiliuhrit senkin takia, että mediahuomio on iso.

Isisin taktiikka taisteluissa Irakia vastaan tulee olemaan toisenlainen.

- Heidän strategiansa on aiheuttaa mahdollisimman paljon tuhoa vihollisille, koska he tietävät, etteivät voi voittaa.

