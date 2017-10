Tutkija: Itsenäisyysjulistus suistaisi Katalonian vaaralliselle tielle

Katalonia antaa itsenäisyysjulistuksensa tämän viikon lopulla tai ensi viikon alussa, sanoi Katalonian aluehallinnon johtaja Carles Puigdemont BBC:n haastattelussa.

Espanjan itsehallintoalueen julistautuminen itsenäiseksi on tästä huolimatta yhä epävarmaa, arvioi vanhempi tutkija Teemu Tammikko Ulkopoliittisesta instituutista. Siitä kertoo hänen mukaansa se, että julistautumista on jo kerran lykätty.

- Itsenäisyysjulistuksen piti tulla 48 tuntia äänestyksen jälkeen. Nyt ajankohta on epämääräisempi, hän huomauttaa.

Tammikko epäilee Katalonian käyttävän julistuspuhetta vipuvartena, jotta se saisi myönnytyksiä maan keskushallinnolta.

- Siinä mielessä Katalonia on umpikujassa, että jollei myönnytyksiä tule, johtajien on pakko tehdä mitä he lupaavat. Heillä ei ole edessään hyviä vaihtoehtoja, Tammikko sanoo.



Katalonian itsenäiseksi julistautuminen pahentaisi vaikeaa tilannetta entisestään. Tammikon mukaan se olisi Katalonialle "poliittinen itsemurha", koska Katalonian itsenäistymiselle ei ole kansainvälistä poliittista tukea.

- Poliisiväkivalta toimii katalaanien hyväksi niin, että he saavat sympatiaa kyllä, mutta se ei riitä. Tässä pitää pystyä näkemään poliisiväkivallan yli, että mikä on poliittinen dynamiikka taustalla, Tammikko sanoo.

Jopa 700 000 ihmistä osoitti tiistaina Barcelonassa mieltään sunnuntain äänestyksen poliisiväkivaltaa vastaan. Myös Tammikko on sitä mieltä, että oli Espanjan hallinnolta "poliittisesti typerä veto" tukahduttaa äänestys, mutta hän myös ymmärtää miksi konservatiivipuolue Partido Popular PP teki niin.

- Keskushallinnolla ei ollut muita vaihtoehtoja kuin estää äänestyksen järjestäminen, koska he näkivät sen laittomana. Yhteenotot ovat valitettavia, mutta ne pitää erottaa itsenäistymisprosessista, Tammikko sanoo.



Tällä hetkellä Katalonia uhkaa itsenäistymisellä ja keskushallinto Katalonian aluehallinnon kaatamisella ja uusilla vaaleilla.

Katalaanijohtaja Puigdemont varoitti samassa haastattelussa keskushallintoa puuttumasta aluehallinnon toimintaan. Hänen mukaansa se olisi "lopullinen virhe".

Espanjan kuningas Felipe kutsui tämän jälkeen televisiopuheessa itsenäisyyspyrkimyksiä laittomiksi ja epädemokraattisiksi. Kuningas myös sanoi, että Espanjan tulee puolustaa perustuslaillista järjestystä.

- Katalonia on osa Espanjaa, kuuluu sen perustuslain alle, ja jos se ei noudata maan lakeja, se on vaarallinen tie, sanoo Tammikko.

Keskushallinto ei jäisi katselemaan itsenäiseksi julistautuvaa Kataloniaa kädet taskuissa.

- Se pidättäisi poliittisia johtajia, sulkisi rahahanoja, jotta palkkojen maksu ei onnistuisi ja ottaisi poliisivoimat omaan ohjaukseen, kuten tilapäisesti jo tapahtui. Kuulostaa dramaattiselta, mutta ei millään valtiolla ole muita keinoja, jos itsenäisyyttä ajetaan lain ulkopuolelta, Tammikko sanoo.