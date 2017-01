Tutkija: Istanbulin iskun takana luultavasti Isis tai yksittäinen kannattaja

Istanbulin yökerhoiskussa kaikki merkit viittaavat tässä vaiheessa äärijärjestö Isisiin, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta. Hänen mukaansa isku voi olla joko suoraan järjestön tai sen yksittäisen kannattajan tekemä.

Isisiin viittaa se, että kohde on suora siviilikohde, ei Turkin poliisia tai armeijaa lähimaillakaan. Iskua on vaikea nähdä kurdiryhmä TAK:n tekemäksi, tutkija sanoo

– Silmitöntä siviiliampumista. Kyse on länsimaisen kulttuurin symbolista Turkissa, yökerhosta, jossa kävi myös paljon ulkomaalaisia ja liberaaleja turkkilaisia, Alaranta sanoo.

Alarannan mukaan myös yksittäinen fanaatikko on mahdollinen ja hän saattaisi olla myös paikallinen toimija. Turkissa on tutkijan mukaan viimeisen kuukauden aikana esiintynyt islamistipiirejä lähellä olevassa lehdistössä vihapuhetta, jossa korostetaan, että Turkissa ei pidä viettää joulua eikä uuttavuottakaan kuulu juhlia länsimaiseen tapaan.

– Olen seurannut aamulla turkkilaisten toimittajien ja analyytikkojen Twitter-viestejä, suurin osa puhuu tästä. Yllytyspuhetta on ollut.

Alarannan mukaan esimerkiksi kriittisiä journalisteja syytetään Turkissa milloin mistäkin, mutta vihapuheen levittäjät saavat melko vapaasti kirjoittaa lehtiin.

Turkki prioriteetti iskujen kohteena

Istanbulissa turvallisuutta valvoi uudenvuoden juhlinnan aikaan ainakin 17 000 poliisia. Maassa on ollut puoli vuotta voimassa poikkeustilalaki, joka antaa poliisille erityiset valtuudet pysäyttää ihmisiä ja tutkia heitä. Kuten monessa muussakin maassa, tällaisia yksittäisiä tekoja on hankala estää, Alaranta huomauttaa.

Lyhyellä aikavälillä viranomaiset voivat pyrkiä ratsaamaan ääriliikkeiden toimijoita. Pidemmällä tähtäimellä kyse on tutkijan mukaan yleisestä ilmapiiristä.

– Vihapuheen levittämiseen ja vastakkainasettelun kylvämiseen pitäisi puuttua, Alaranta sanoo.

Nyt hallinto on hänen mukaansa välillä itse lisäämässä vastakkainasettelua.

Isisin tekemiksi epäillyissä iskuissa on Turkissa ollut se erityispiirre, että järjestö ei yleensä ole suoraan ilmoittautunut niiden tekijäksi. Viimeisen puolen vuoden aikana Turkki on kuitenkin tutkijan mukaan ollut Isisin omassa sisäisessä propagandassa prioriteetti iskujen kohteena.

Valtaosa Turkissa meneillään olevasta väkivallasta on Alarannan mukaan kytköksissä Syyriaan ja valintoihin, joita Turkki on tehnyt. Turkki on esimerkiksi aktiivisesti tukenut muita jihadistiryhmiä, ja myös Isisin toimintaa katsottiin pitkään läpi sormien, tutkija sanoo.