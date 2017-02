Turvallisuuspolitiikan tutkija: Trumpin politiikka täyttämässä kaikki Venäjän toiveet

Kaikki Venäjän toiveet näyttävät toteutuvan, kun Yhdysvaltain presidenttinä on Donald Trump, sanoo turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut tutkija Keir Giles Chatham House -verkostosta.

Trumpin ensimmäisten viikkojen aikana moni sellainen asia, jonka eteen Venäjä on tehnyt vuosikausia töitä näyttää Gilesin mukaan etenevän. Venäjälle sopisi hyvin, jos Yhdysvallat vetäytyisi Euroopan turvallisuuden takaajan paikalta kuten Trumpin kommenttien perusteella on pelätty. Samoin sen etuja ajavat Yhdysvaltojen ja Kiinan nokittelu ja vastakkainasettelu islamilaisen maailman kanssa, koska Venäjä alkaa näyttää yhä paremmalta kumppanilta. Venäjän toiveita noudattelee Gilesin mukaan myös tapa, jolla Trump on arvostellut mediaa ja on tullut luoneeksi totuuden jälkeisen mediamaiseman.

Naton puolustusministerit ovat keskiviikkona ja torstaina koolla Brysselissä. Kokoukseen on ladattu paljon odotuksia, koska kyseessä on Yhdysvaltain uuden hallinnon ensimmäinen Nato-kokous.

Transatlanttisen suhteiden kehittymistä on Gilesin mukaan mahdotonta ennakoida. Trump on antanut vaikutelman maan eristäytymisestä, mutta käytäntö osoittaa, miten hän pitää siitä kiinni.

- Kehitystä on vielä mahdotonta ennakoida. Mutta Euroopan on hyvä varautua pahimpaan, mikä pitää sisällään, sattumoisin, Trumpin kehotuksen suhtautua paljon vakavammin omaan puolustukseen, Giles sanoo STT:lle.

Nato-kokouksessa tuore puolustusministeri James Mattis nostaa Gilesin mukaan todennäköisesti esiin vaatimuksen siitä, että jäsenmaiden on kasvatettava puolustusmenojaan. Patisteluun on aihetta, sillä vain muutaman maan puolustusmenot yltävät sovittuun kahden prosentin tavoitteeseen bruttokansantuotteesta.

- Yhdysvallat on toistanut viestiä jo jonkin aikaa joskin kohteliaammin kuin Trump, Giles sanoo.