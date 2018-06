Turkkilaiset äänestäjät sinetöivät Erdoğanin yksinvallan

Miksipä ihmeessä valtamedia valitsee olla asenteellinen tässä asiassa? Aivan kuin valtamedia ei arvostaisi sitä mitä turkkilaiset haluavat omassa maassaan tehdä. Turkkilaiset tietävät tasan tarkkaan mitä he ovat tekemässä ja kenelle äänensä antoivat. Katsokaas Turkissa on käytössä sellainen asia kuin suora kansanvalta. Turkkilaiset käyttävät valtaansa niin, että äänestävät suoraan maalleen johtajan jolla on niin suuri valta, että pystyy tekemään aidosti niitä muutoksia mitä ennen vaaleja lupasi.

Meillä Suomessa on niin sanottu parlamentarismi joka ei ole suoraa demokratiaa. Me emme valitse maan johtajaa eli pääministeriä. Pääministerin valitsee eliitti joukostaan. Parlamentarismissa poliitikot antavat lupauksia ennen vaaleja, mutta he eivät oikeasti pysty toteuttamaan ensimmäistäkään lupauksistaan. Lupausten toteuttaminen parlamentarismissa ei ole mahdollista, koska päätökset tehdään ei-demokraattisesti eliitin puoluekoneistossa.