Turkki sallii naisupseerien huivin käytön armeijassa

Turkki on päättänyt sallia naisupseerien huivin käytön armeijassa, kertoo maan valtiollinen media. Naiset saavat käyttää huivia lakin tai baretin alla, kunhan se on samanvärinen kuin univormu eikä peitä kasvoja.

Armeija on ollut maan viimeisiä virallisia laitoksia, joissa huivin käyttö on ollut kiellettyä. Presidentti Recep Tayyip Erdoganin hallinto on jo aikaisemmin sallinut huivin käytön kouluissa, politiikassa ja poliisissa.

Huivin käyttäminen on ollut sallittua yliopistoissa vuodesta 2010 ja lukioissa vuodesta 2014 lähtien. Parlamentissa naiskansanedustajat ovat alkaneet käyttää huivia lokakuusta 2013 lähtien, jolloin neljä Erdoganin AKP-puolueen naiskansanedustajaa käytti huivia istunnossa. Poliisien huivikielto kumottiin viime vuoden elokuussa.

Armeija on perinteisesti nähty maallisen Turkin vahvimpana linnakkeena. Se on usein suhtautunut penseästi yrityksiin tuoda uskontoa valtion laitoksiin. Armeijan poliittinen valta on kuitenkin ollut heikompaa epäonnistuneen heinäkuisen vallankaappausyrityksen jälkeen.

Erdogania kritisoivat ovat syyttäneet tätä huivikiellon kumoamisista. sillä niiden on katsottu vievän Turkkia pois tasavallan perustajan Mustafa Kemal Atatürkin maallistuneilta juurilta.

Turkin hallitus on kieltänyt syytökset ja sanonut, että se sallii maan kansalaisille uskonvapauden uskonnosta huolimatta.