Turkissa poikkeustila jatkuu kolmella kuukaudella, kertoo muun muassa Hürriet Daily -lehti. Turkin parlamentti hyväksyi poikkeustilan jatkamisen maanantaina, ja laki poikkeustilan jatkamisesta tulee voimaan keskiviikkona.

Turkissa julistettiin poikkeustila viime kesänä epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen. Poikkeustilaa on jatkettu jo neljä kertaa. Turkin hallitus perustelee poikkeustilan jatkamista sillä, että se haluaa taistella terroriuhkaa vastaan ja etenkin gülenistejä vastaan. Maan hallitus syyttää gülenistejä viime kesän epäonnistuneesta vallankaappausyrityksestä.

Turkin perustuslain mukaan maahan voidaan julistaa poikkeustila, jos maassa on viitteitä laajalle levinneestä väkivallasta, joka voi uhata Turkin demokratian tilaa tai kansalaisten perusoikeuksia ja vapauksia.

Turkin pääoppositiopuolue CHP:n mukaan poikkeustila on polarisoinut maata. CHP:n kansanedustaja Engin Altay sanoi maanantaina toimittajille, että poikkeustilalaki on vahingoittanut maan taloutta ja jakanut koko kansan kahtia. Hänen mukaansa hallitus on kohdellut kansalaisia epäoikeudenmukaisesti sen sijaan, että se olisi pannut vallankaappausta yrittäneet vastuuseen. Altayn mukaan maa tarvitsee kipeästi normalisointia.

Poikkeustilan nojalla Turkissa on muun muassa pidätetty noin 50 000 ihmistä ja yli 150 000 on irtisanottu valtion laitoksista. Lisäksi satoja medioita ja yrityksiä on suljettu.

"Pidätys oikeuden irvikuva"

Turkissa pidätettyinä olleet kuusi ihmisoikeusaktivistia eivät pääse vapaiksi. Turkkilainen tuomioistuin päätti varhain tänään, että kuusikko pysyy pidätettynä.

Ryhmään kuuluu ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Turkin-maajohtaja Idil Eser. Pidätettyjen joukossa ovat myös ruotsalainen ja saksalainen, jotka olivat olleet Turkissa ohjaamassa digitaalista ryhmätyötä.

Syyttäjät epäilevät, että kuusikko on tehnyt rikoksen terrorijärjestön nimissä olematta järjestön jäseniä. Virallisia syytteitä ei ole vielä nostettu. Amnesty on tuominnut pidätyksen oikeuden irvikuvaksi.

Eser ja yhdeksän muuta aktivistia otettiin kiinni Istanbulin läheisellä saarella 5. heinäkuuta. Heistä kuusi pidätettiin ja neljä päästettiin vapaiksi.

Ihmisoikeusaktivistien pidätys on kerännyt kansainvälistä huomiota ja herättänyt huolta siitä, että ilmaisunvapaus hupenee Turkissa entisestään presidentti Recep Tayyip Erdoganin valtaoikeuksien laajennuksen myötä.

Erdogan kertoi aiemmin tässä kuussa, että aktivistiryhmä otettiin kiinni viranomaisten saatua vihjeen siitä, että he olivat työskennelleet maan hallitusta vastaan. Erdogan myös vertasi pidätettyjä Turkissa vuosi sitten vallankaappausta yrittäneisiin salaliittolaisiin.

