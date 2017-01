Turkki ilmoitti jatkavansa sotatoimia Syyriassa Istanbulin iskusta huolimatta

Turkki jatkaa sotilaallisia operaatioita Syyriassa Istanbulin uudenvuodenyön yökerhoiskusta huolimatta, sanoi Turkin varapääministeri Numan Kurtulmus maanantaina.

– Käyttämällä kaiken voimavaramme saamme erotuksetta kaikki terroristiryhmät polvilleen kansamme tuella, Kurtulmus kertoi hallituksen istunnon jälkeen.

Hän myös vahvisti, että terrorismia tutkiva poliisi on ottanut kiinni kahdeksan ihmistä. Mitään merkkejä ei kuitenkaan vielä ole siitä, että he liittyisivät jotenkin hyökkääjään. Turvallisuusjoukot työskentelevät Kurtulmusin mukaan iskun tekijän tunnistamiseksi. Tekijä on edenneen karkuteillä.

– On olemassa tietoja terroristin sormenjäljistä ja ulkonäöstä, Kurtulmus sanoi BBC:n mukaan.

Äärijärjestö Isis ilmoitti maanantaina olevansa Istanbulin iskun takana. Järjestö syytti muslimienemmistöistä Turkkia toimimisesta kristittyjen renkinä. Tällä järjestö ilmeisesti viittasi Turkin ja kansainvälisen liittouman käymään sotaan Isisiä vastaan Syyriassa ja Irakissa.

Lehti: Yhdysvallat varoitti iskusta

Iskun tekijä saattaa linkittyä samaan terroristisoluun, joka kesäkuussa teki kolme itsemurhaiskua ja aseellisen hyökkäyksen Istanbulin kansainväliselle lentokentälle, kertoi turkkilainen Hürriyet-lehti.

Lehden mukaan Yhdysvallat olisi myös varoittanut 30. joulukuuta, että Isis saattaa iskeä uudenvuodenyönä Istanbulissa ja Ankarassa.

Turkissa on muistutettu sosiaalisen median käyttäjiä siitä, että terroritekojen ylistäminen internetissä on rikos, josta rangaistaan.

Pääministeri Binali Yildirim ilmoitti asiasta Twitter-tilillään sunnuntai-iltana sen jälkeen, kun osa turkkilaisista sosiaalisen median käyttäjistä antoi ymmärtää pitävänsä iskua istanbulilaiseen yökerhoon oikeutettuna rangaistuksena uudenvuoden juhlinnasta.

Uudenvuodenyönä 39 ihmistä kuoli ja 65 haavoittui, kun mies avasi tulen kohti juhlijoita Bosporinsalmen rannalla sijaitsevassa yökerhossa. Suurin osa kuolleista oli ulkomaalaisia.