Turkki ei enää vedä suomalaisturisteja - syynä maan sisäiset levottomuudet

Turkissa tapahtuneet terrori-iskut ja muut levottomuudet ovat vähentäneet suomalaisten halua matkustaa Turkin rantalomakohteisiin. Turkin suosio matkailukohteena on laskenut viime vuodesta lähtien.

Viimeisin isku tapahtui uudenvuodenyönä Istanbulissa, kun yökerhoon tunkeutunut asemies tulitti silmittömästi kohti juhlijoita. Ainakin 39 ihmistä kuoli ja 70 vietiin sairaalaan.



– Olemme vähentäneet matkojen määrää, sillä kysyntä ei ole ollut samanlaista kuin aiemmin. Tämä johtuu nimenomaan Turkin epävakaasta tilanteesta, Tjäreborgin tiedotuspäällikkö Arja Pucilowski sanoo.



Sama ilmiö tunnistetaan myös Aurinkomatkoilla ja Finnairilla.



– Aurinkomatkat ja Finnair eivät lennä Istanbuliin, mutta levottomuudet vaikuttavat asiakkaiden käyttäytymiseen. Suomalaiset seuraavat aktiivisesti uutisia ja miettivät turvallisuusasioita tarkasti, viestintäasiantuntija Satu Haataja Finnairin tiedotuksesta sanoo.



Sunnuntainvastaisen yön terrori-isku istanbulilaiseen yökerhoon ei vaikuta ainakaan Aurinkomatkojen Turkin matkojen tarjontaan.



– Turkki on edelleen valikoimissa, emmekä toistaiseksi ole tekemässä niiden suhteen mitään, Haataja lisää.



Levotonta erityisesti kaupungeissa



Tjäreborgin Pucilowski sanoo, että matkanjärjestäjät seuraavat hyvin tarkasti maan sisäistä turvallisuustilannetta sekä ulkoasianministeriön (UM) antamia matkustustiedotteita.



Turkin levottomuudet ovat keskittyneet Istanbuliin ja Ankaraan. Matkailijoiden suosiossa olevat rantalomakohteet ovat olleet toistaiseksi turvallisia.



– Jos UM:n tiedotteissa todetaan, että Turkin rantalomakohteissa olisi jotain vaaraa tai ministeriö kehottaisi olemaan matkustamatta inne, silloin matkoja ei enää järjestetä.



UM:n tuoreimman matkustustiedotteen mukaan maan turvallisuustilanne on ennalta-arvaamaton eikä uusien terrori-iskuen mahdollisuutta ole suljettu pois.



–Ymmärrämme, etteivät ihmiset halua mennä Istanbuliin, mutta toisaalta emme halua pelotellakaan, koska rantalomakohteissa ei ole tapahtunut mitään. Turkin matkoja on myyty jo ensi kesälle, mutta kiivain sesonki on tammikuussa, Pucilowski sanoo.



Turkki on ollut yksi suomalaisten suosikkikohteista, sillä se on suhteellisen halpa ja varma aurinkokohde. Suomalaiset ovat matkustaneet auringon ja rantojen perässä muun muassa Alanyaan ja Antalyaan ja Marmarikseen.