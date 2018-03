Turkki aikoo laajentaa hyökkäystään kurdeja vastaan

Kurditaistelijoiden rinnalla on kuollut monta länsimaalaista taistelussa islamisteja vastaan jo tätä ennen. Toki enemmän on länsimaisia vierastaistelijoita on ollut islamistien riveissä. Kurdien vastustaja ei oleellisesti ole muuttunut, vaikka Nato-maa Turkki on avoimesti ryhtynyt tukemaan islamisteja myös ilmavoimilla ja tykistöllä Venäjän, länsimaiden ja YK:n annettua sille vapauden Syyrian ilmatilan ja maa-alueen käyttöön.