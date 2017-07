Turkissa vietetään vallankaappausyrityksen vuosipäivää

Turkissa vietetään tänään viime vuonna tapahtuneen vallankaappausyrityksen vuosipäivää. Maan modernin historian verisin kaappausyritys tapahtui, kun armeijan sisäinen ryhmä käynnisti operaation useissa kaupungeissa ja yritti syrjäyttää presidentti Recep Tayyip Erdoganin.

Kaappausyritys tukahdutettiin muutamassa tunnissa. Siinä kuoli yli 240 ihmistä ja haavoittui yli 2 000.

Presidentti Erdogan reagoi julistamalla poikkeustilan ja ryhtymällä vastatoimiin. Yli 100 000 ihmistä on erotettu muun muassa poliisista, armeijasta, hallinnosta ja yliopistoista. Yli 200 toimittajaa on vangittuna ja yhteensä yli 50 000 ihmistä on pidätetty.

Viimeksi eilen illalla Turkki erotti tehtävistään yli 7 000 poliisia, sotilasta ja ministeriön virkamiestä. Erottamiset ovat perustuneet poikkeustilalakiin.

Valtaa on kuluneen vuoden aikana keskitetty presidentille. Huhtikuussa kansanäänestys perustuslakiuudistuksesta päättyi uudistuksen puoltajien niukkaan voittoon, mikä teki Erdoganista entistä vaikutusvaltaisemman.

Turkin oppositio on syyttänyt hallitusta maan demokratian murtamisesta. Hallitus taas on kannanotoissaan vuosipäivän alla sanonut vallankaappausyrityksen kukistamisen olleen demokratian voitto.

Turkin viranomaiset syyttävät vallankaappausyrityksestä Yhdysvalloissa asuvaa muslimisaarnaaja Fethullah Güleniä ja tämän johtamaa liikettä. Gülen on kiistänyt syytteet.