Turkissa alkaa oikeudenkäynti oppositiolehden toimittajia vastaan

Turkissa alkaa oikeudenkäynti, jossa syytettynä on 17 oppositiolehti Cumhuriyetin toimittajaa. Heitä syytettään terrorismin tukemisesta. Jos heidät todetaan syyllisiksi, he voivat saada jopa 43. vuoden vankeusrangaistuksen, kertoo BBC.

Kymmenen Cumhuriyetin toimittajista on ollut vangittuna jo lähes yhdeksän kuukautta.

Noin vuosi sitten tapahtuneen vallankaappausyrityksen jälkeen Turkissa on tehty laajoja puhdistuksia, joiden seurauksena muun muassa 150 toimittajaa on laitettu telkien taakse. Suurinta osaa heistä syytetään terrorismin tukemisesta. Turkki on tällä hetkellä listattu maaksi, jossa on eniten toimittajia vangittuna.

Turkin hallitus on kiistänyt väitteet vangittujen toimittajien määrästä. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoi aikaisemmin tässä kuussa BBC:n haastattelussa, että ainoastaan kaksi toimittajaa on Turkissa vangittuna.

- Muut heistä ovat joko terroristeja, olivat aseistettuja tai ryöstivät pankkiautomaatteja, Erdogan sanoi tuolloin.

Cumhuriyetin toimittajista syytettynä on muun muassa 71-vuotias Turhan Gunay, joka oli lehden kirjallisuusliitteen päätoimittaja. Tämän tyttären Elif Gunayn mukaan Turhan Gunay on vangittuna poliittisista syistä.

Elif Gunay kertoo voivansa puhua isänsä kanssa kerran viikossa tunnin ajan puhelimen välityksellä lasiseinän läpi.

- En voi koskea, enkä halata häntä, Elif Gunay sanoo.

Tyttären mukaan Turhan Gunay kärsii lisäksi terveysongelmista.

Myös Cumhuriyetin entinen päätoimittaja Can Dundar on syytettynä maanantaina alkavassa oikeudenkäynnissä. Hän sai viime vuonna kolmen kuukauden vankeusrangaistuksen vakoilusta. Hänet kuitenkin vapautettiin takuita vastaan, ja hän elää tällä hetkellä maanpaossa Saksassa.

