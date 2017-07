Turkin presidentti Erdogan BBC:lle: EU-jäsenyys ei ole välttämätön asia Turkille

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin mukaan Turkki pitää "rauhoittavana" sitä, jos EU ei hyväksy sitä jäsenmaakseen. BBC:lle antamassaan haastattelussa Erdogan sanoo, että EU ei ole välttämätön asia Turkille ja että Turkki selviää itsekseenkin.

Turkki ja EU aloittivat lähentymisneuvottelut jo vuonna 2005, mutta eteneminen on ollut hidasta. Muun muassa Kyprokseen liittyvä kiista on ollut yksi neuvottelujen kestohidastajista. Jäsenyys on muuttunut entistä epätodennäköisemmäksi sen jälkeen kun valtaa on keskitetty presidentti Erdoganille ja kansalaisten oikeuksia on loukattu viime kesän epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen.

"Vain kaksi lehdistökortillista vankilassa"

BBC:n haastattelussa Erdogan myös kieltää, että Turkki olisi vanginnut noin 150 toimittajaa. Erdoganin mukaan Turkissa vankilassa olisi vain kaksi henkilöä, joilla on lehdistökortti.

Kansainvälinen huoli ilmaisunvapaudesta Turkissa kasvoi entisestään, kun viime viikolla kerrottiin, että Turkki pidätti ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin maajohtajan ja useita aktivisteja.

Huoli on ollut esillä erityisesti, kun Turkissa aloitettiin massiiviset puhdistukset epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen. BBC:n mukaan kaappausyrityksen jälkeen yli 50 000 ihmistä on pidätetty ja 140 000 erotettu tai pidätetty virastaan. Lisäksi noin 160 mediaa on suljettu ja noin 2 500 toimittajaa tai mediatyöntekijää on erotettu. CPJ-järjestön (Committee to Protect Journalists) mukaan Turkissa vangitaan eniten toimittajia maailmassa.

Erdogan kuitenkin väittää BBC:lle, että kukaan ei ole vankilassa journalismin takia ja että luvut väitetyistä toimittajien vangitsemisista olisivat valetta.

