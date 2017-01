Turkin poikkeustilaa jatketaan vielä kolmella kuukaudella

Turkissa maan parlamentti on hyväksynyt poikkeustilan jatkamisen kolmella kuukaudella. Presidentti Recep Tayyip Erdogan julisti Turkkiin poikkeustilan heinäkuun vallankaappausyrityksen jälkeen. Poikkeustilaa päätettiin jatkaa jo kertaalleen lokakuussa.

Turkin mukaan poikkeustila on tarpeellinen, jotta Yhdysvalloissa maanpaossa elävän muslimisaarnaaja Fethullah Gülenin vaikutusvalta Turkin instituutioissa saadaan kitkettyä kokonaan pois. Erdogan on syyttänyt Güleniä vallankaappausyrityksestä. Gülen on kiistänyt syytteet.