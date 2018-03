Turkin joukkojen kerrotaan vallanneen yli puolet Afrinin kaupungista Pohjois-Syyriassa

Turkki on saavuttanut tärkeän voiton hyökkäyksessään Afrinin kaupunkiin Pohjois-Syyriassa.

Syyrian sotaa seuraavan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan Turkin joukot ovat edenneet erittäin nopeasti sisälle kaupunkiin ja vallanneet siitä yli puolet. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoo, että kaupungin keskusta on täysin Turkin joukkojen tukemien syyrialaiskapinallisten hallussa.

Syrian Observatory for Human Rightsin mukaan kaupungista on keskiviikosta lähtien paennut yli 200 000 siviiliä.

Järjestö: Lähes 2 000 taistelijaa kuollut

Afrinia ovat hallinneet kurdien YPG-joukot. Turkki pitää YPG:tä Kurdistanin työväenpuolueeseen PKK:hon kytköksissä olevana terroristijärjestönä. Turkki on taistellut vuosikymmenet PKK:ta vastaan omilla kurdialueillaan, ja haluaa YPG:n joukot pois rajojensa läheisyydestä.

Viimeisten kahden kuukauden aikana Turkki on hyökännyt voimalla YPG:tä vastaan yhdessä syyrialaiskapinallisten kanssa. Syrian Observatory for Human Rightsin mukaan hyökkäyksessä on kuollut yli 1 500 kurditaistelijaa ja yli 400 turkkilaisten rinnalla taistelevaa syyrialaiskapinallista. Turkin asevoimat on kertonut, että viitisenkymmentä sen sotilasta on saanut surmansa hyökkäyksessä.