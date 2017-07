Turistit työntävät paikalliset ulos vuokra-asunnoista Euroopan kaupunkikohteissa

Espanjalaisen eläkeläisen Manuel Mourelon tärkeimmät muistot ovat kiinnittyneet Barcelonan vanhankaupungin Barri Goticin katukiviin.

- Tämä oli kyläni. Täällä oli kaikki: ystäväni, perheeni, kantakaupat, menin naimisiin täällä ja lapseni syntyivät täällä, 76-vuotias Mourelo muistelee.

Vuosien varrella arkeaan elävien ihmisten ohella vanhankaupungin kaduilla alkoi kulkea enemmän ja enemmän turisteja. Paikalliset alkoivat kadota matkailijoiden tieltä.

Viime vuonna oli Mourelon vuoro lähteä, kun hänen kotinaan 25 vuotta palvellut vuokra-asunto myytiin sijoittajalle, eikä eläkeläinen enää löytänyt alueelta asuntoa, jonka vuokraan hänellä olisi ollut varaa.

Nyt hänkin voi saapua entisille kotikulmilleen vain vierailijana vierailijoiden joukossa.

- Luulin, että kuolisinkin täällä. Tuntuu, että olen joutunut irralleni, Mourelo sanoo silmät kostuen.

Tungos käy hermoon ja vuokrat kukkarolle

Tätä nykyä piipahtajia asuu Barcelonan vanhassakaupungissa jo pitkäaikaisia asukkaita enemmän. Turisteja tai muita lyhyillä vuokrasopimuksilla majailevia on alueen asukkaista 63 prosenttia. Kaupunginosan asukasmäärä on kaupungin tilastojen mukaan laskenut reilusta 27 400:sta noin 15 600:aan vuosina 2006-2015. Kahdessa vuodessa vuokra-asuntojen neliöhinta on Idealista-kiinteistösivuston mukaan noussut 14,4 eurosta 19 euroon.

Osalla asuntovälittäjistä jopa puolet asiakkaista on ulkomaalaisia, jotka etsivät kakkoskotia tai hyvää sijoitusta.

Korkeiden hintojen ohella turismin mukanaan tuoma tungos ja esimerkiksi äänekkääksi äitynyt yöelämä karkottavat paikallisia.

Vanhankaupungin alueen sisäänsä sulkevan Ciutat Vellan paikallishallintoneuvonantajan Gala Pinin mukaan kyseessä ei ole vain gentrifikaatiosta eli paremmin toimeentulevan väestön muutosta perinteisesti työväenluokkaisille alueille.

- Puhumme historiallisen keskustan totaalisesta tyhjenemisestä.

Ihmismaantieteen asiantuntija Socorro Perezin mukaan vastaava kehitys johtaa "kaupunkeihin ilman asukkaita ja kuolleisiin kaupunginosiin".

- Kaupungeista tulee viihde- ja kulutuskeskuksia, turismin pikaruokaa.

Useat eurooppalaiskaupungit valmistelevat rajoituksia

Samanlainen aidosta arjesta autioituminen uhkaa useita suosittuja kaupunkikohteita ympäri Eurooppaa, kun matkailijoiden suosimien kaupunkialueiden vuokrat ovat nousseet ja asuntoja siirtynyt majoituspalvelukäyttöön ja investoijien omistukseen.

Pariisi laskee kadottaneensa 20 000 asuntoa viidessä vuodessa, osan näistä turismikäyttöön. Myös Amsterdamissa vuokranantajien houkutus vuokrata matkailijoille paikallisten sijaan on suuri: ING-pankin tutkimuksen mukaan lyhytvuokraus tuottaa kaupungissa pitkiin vuokrasopimuksiin verrattuna jopa 350 euroa enemmän kuussa.

Pariisi, Lontoo ja Amsterdam suunnittelevat rajoituksia vuokra-aikojen pituuksiin sekä lyhyisiin majoituksiin käytettyjen asuntojen rekisteröimistä. Berliinissä ja Barcelonassa vuokrasääntöjä ja valvontaa on jo kiristetty.