Tuore selvitys: Lapset kohtaavat yhä enemmän väkivaltaa maailman kriisipesäkkeissä – uhkia raiskauksesta silvontaan tai kuolemaan

Silmitön väkivalta lapsia kohtaan on lisääntynyt huolestuttavasti viimeisen 10 vuoden aikana.

Maailman konfliktialueiden lapset kokevat silmitöntä väkivaltaa, joka on lisääntynyt räjähdysmäisesti vuodesta 2010. Yksi kuudesta lapsesta asuu konfliktin vaikutusalueella, kertoo kansainvälisen Pelastakaa Lapset -järjestön julkaisema raportti.

Yksi tutkimuksen huolestuttavista löydöksistä on se tosiasia, että yksityiskohtaista tietoa lasten asemasta konflikteissa ei juuri ole tilastoitu.

Konfliktialueilla asuvien lasten määrä on noussut 75 prosenttia 1990-luvulta lähtien.

Kaikkein riskialteinta aluetta lapsille on Lähi-itä. Vuonna 2016 alueella noin kaksi viidestä lapsesta asui 50 kilometrin säteellä konfliktialueesta.

Noin 357 miljoonaa lasta asuu päivittäisten väkivaltaisuuksien alueilla. Nämä lapset kokevat sanoinkuvaamatonta kärsimystä.

He joutuvat taistelutantereille ristituleen, heitä tapetaan, raiskataan, vammautetaan ja silvotaan järjestelmällisesti ja häikäilemättömästi.

Heidän kotejaan ja koulujaan pommitetaan. Lapsilta viedään oikeudet kelvollisiin elinoloihin, puhtauteen, koulutukseen ja kunnolliseen ruokaan.

Konfliktien alueilla eläviä lapsia ryöstetään, kidutetaan ja värvätään aseistettuihin ryhmiin taistelijoiksi, ruoanlaittajiksi, seksiorjiksi ja apulaisiksi. Lapsia huumataan ja heidät aivopestään tappamaan ihmisiä.

Kaiken tämän lisäksi ulkopuolelta tulevan avun perillepääsy estetään, jotta lasten ja muiden siviilien elämiä ei voida helpottaa.

Avunviejiä on tapettu ja avustustyötä on tahallisesti häiritty. Humanitaarisen avun perille vieminen on ollut viime vuosien nouseva trendi.

Piiritys- ja näännyttämistaktiikoita käytetään aseena siviilejä vastaan, jotta yhteisöt saataisiin antautumaan.

Sota-alueiden tapahtumilla on myrkyllinen psykologinen vaikutus lapsiin, selvitys kertoo. Se porautuu syvälle heidän mieliinsä.

Kaikki psykologiset ja fyysiset traumat, joita he saavat konflikteissa johtavat noidankehään, jossa seuraava sukupolvi joutuu kamppailemaan rakentaakseen rauhallisen ja toimivan yhteiskunnan.

Nykyisten konfliktien luonne on muuttumassa sellaiseksi, että se suojelee ennemmin sotilaita kuin siviilejä.

Jollei nykyisiin sotatapoihin puututa, kauheudet jatkuvat ja maailmassa kuolee kauheuksien keskellä jatkuvasti lisää lapsia.

Miljoonat pienokaiset kärsivät elämän pituisista fyysisistä ja psyykkisistä traumoista. Todisteet kahdelta viimeiseltä vuosikymmeneltä osoittavat, että lapset maksavat suurimman hinnan sodista.

Lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa voidaan yrittää suitsia estämällä lasten joutuminen konfliktien keskelle.

Pelastakaa lapset -järjestön mukaan on äärimmäisen tärkeää, että kansainvälinen yhteisö ylläpitää ja noudattaa maailmanlaajuisia lakeja ja säädöksiä. Järjestö penää, että väkivallan aiheuttajia tulisi rankaista.

Yksi tärkeimmistä asioista väkivaltaisuuksien aiheuttamien tuhojen korjaamisessa on huolehtia, että lasten särkyneet elämät saadaan korjattua hoivaamalla ja eheyttämällä.

Sodissa kärsiviä lapsia voidaan auttaa Suomesta käsin hyväntekeväisyyden ja kouluttamisen avulla.