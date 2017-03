Tuomari jäädytti USA:n maahantulokiellon

Havaijilla toimiva liittovaltion tuomioistuin on jäädyttänyt USA:n maahantulokiellon koko maassa, kertovat useat yhdysvaltalaisviestimet. Kiellon oli määrä tulla voimaan Suomen aamukuudelta.

Kieltoa puidaan parhaillaan kahdessa muussakin tuomioistuimessa, joilla on valta antaa koko liittovaltiota koskevia päätöksiä. Myös Marylandissä toimiva liittovaltion tuomari on luvannut yrittää saada päätöksensä valmiiksi lähitunteina.

Oikeusjutuista painokkain on kuitenkin vasta juuri alkanut. Washingtonin osavaltion alulle panemaa oikeusjuttua käsittelee Seattlessa sama valitustuomioistuin, jonka päätös jäädytti helmikuussa Trumpin ensimmäisen maahantulokiellon lopullisesti.

Valitustuomioistuin on liittovaltion tuomioistuimia astetta ylempi tuomioistuin, ja sen päätöksillä on enemmän painoarvoa. Sen yläpuolella on ainoastaan Yhdysvaltojen korkein oikeus.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, koska valitustuomioistuin antaa päätöksensä.

Eri perusteluja

Maahantulokieltoa vastaan on esitetty eri kuulemisissa hieman eri perusteluja. Marylandissa kansalaisjärjestöt pyysivät Chicago Tribunen mukaan tuomarilta kiellon jäädyttämistä muun muassa sillä perusteella, että pakolaiskiintiön pienentäminen kesken verovuotta on lainvastaista.

Havaiji puolestaan sanoi omassa oikeusjutussaan kiellon haittaavan turismia, joka on saariosavaltiolle elintärkeä elinkeino. Lisäksi kiellosta on Havaijin mukaan haittaa sen muslimiväestölle ja sen maineelle paikkana, johon kaikki ovat tervetulleita.

Washingtonin osavaltion alulle panemassa oikeusjutussa on mukana useita merkittäviä osavaltioita kuten Kalifornia ja New York. Niiden mukaan kyseessä on perustuslain vastainen muslimikielto.

