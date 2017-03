Havaijilla toimiva liittovaltion tuomioistuin on jäädyttänyt Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin asettaman maahantulokiellon koko maassa, kertovat useat yhdysvaltalaisviestimet. Kiellon oli määrä tulla voimaan Suomen aamukuudelta.

Trump kommentoi päätöstä tuoreeltaan Nashvillessa, jossa hän oli puhumassa kannattajilleen. AFP:n mukaan hän vannoi vievänsä asian tarvittaessa korkeimpaan oikeuteen.

- Tämä on monen mielestä ennennäkemätöntä tuomarin valtuuksien ylittämistä, hän sanoi CNN:n mukaan.

Kielto olisi estänyt kuuden maan kansalaisia saamasta viisumia Yhdysvaltoihin 90 päivän ajan. Lisäksi se olisi pysäyttänyt 120 päiväksi pakolaisten tulon maahan kaikkialta maailmasta.

Kieltoa puidaan parhaillaan kahdessa muussakin tuomioistuimessa, joilla on valta antaa koko liittovaltiota koskevia päätöksiä. Nekin yrittävät saada päätöksensä valmiiksi lähitunteina.

Oikeusjutuista painokkain on Washingtonin osavaltion alulle panema. Sitä käsittelee Seattlessa sama valitustuomioistuin, jonka päätös jäädytti helmikuussa Trumpin ensimmäisen maahantulokiellon lopullisesti.

Valitustuomioistuin on liittovaltion tuomioistuimia astetta ylempi tuomioistuin, ja sen päätöksillä on enemmän painoarvoa. Sen yläpuolella on ainoastaan Yhdysvaltojen korkein oikeus.

Muslimikommentit vaikuttivat

Kiellon jäädyttänyt liittovaltion tuomari Derrick K. Watson katsoi, että maahantulokiellon tullaan todennäköisesti toteamaan ylemmissä oikeusasteissa syrjivän perustuslain vastaisesti yhtä uskonnollista ryhmää.

Maahantulokieltolistan maat ovat kaikki muslimimaita, ja Yhdysvaltoihin tulevista pakolaisista monet ovat muslimeja. Trump ehdotti vaalikampanjansa aikana, että kaikkien muslimien tulo Yhdysvaltoihin pitäisi pysäyttää määräajaksi. Hänen hallintonsa edustajat ovat todenneet julkisesti, että maahantulokielto sai alkunsa kysymyksestä, miten muslimikielto voitaisiin toteuttaa laillisesti.

Watsonin mielestä kommentit on syytä ottaa huomioon kiellon perustuslaillisuutta arvioidessa.

- Järkevä, puolueeton tarkkailija - jonka tiedossa on historiallinen asiayhteys, samanaikaiset julkiset lausunnot ja kiellon asettamiseen johtanut täsmällinen tapahtumaketju - tulisi siihen tulokseen, että presidentin määräyksen tarkoituksena oli asettaa yksi tietty uskonto epäedulliseen asemaan, hän kirjoitti 43-sivuisessa tulikivenkatkuisessa päätöksessään.

Watson moitti Trumpin hallintoa erityisesti näiden väitteestä, ettei kielto ole muslimeja syrjivä, koska se ei päde kaikkiin maailman muslimeihin.

- Ajatus, että ihmisryhmää kohtaan voi osoittaa vihamielisyyttä ainoastaan kohdistamalla tekonsa kaikkiin ryhmän jäseniin on perustavanlaatuisesti viallinen, hän kirjoitti.

Muutokset eivät auttaneet

Havaijilaistuomarin jäädyttämä maahantulokielto oli Trumpin toinen yritys rajoittaa sitä, minkä maiden kansalaiset saavat tulla Yhdysvaltoihin. Presidentti asetti ensimmäisen maahantulokiellon tammikuussa.

Ensimmäinen kielto astui voimaan välittömästi ja aiheutti lentokentillä kaaoksen, kun viranomaiset yrittivät kiireessä soveltaa heille yllätyksenä tulleita uusia sääntöjä. Asetus jäädytettiin kuitenkin pian oikeudessa.

Lopullisen iskun maahantulokiellon ensimmäinen versio sai Seattlen valitustuomioistuimelta, joka piti alemman oikeusistuimen jäädytyspäätöksen voimassa. Trumpin hallinto päätti, ettei veisi asiaa korkeimpaan oikeuteen. Sen sijaan Valkoinen talo muokkasi kieltoaan valitustuomioistuimen perustelujen pohjalta ja asetti maaliskuussa uuden maahantulokiellon, jota olisi helpompi puolustaa oikeudessa.

Uusi kielto olisi estänyt ainoastaan uusien viisumien saamisen ja viisumin uusimisen. Alkuperäinen kielto esti Yhdysvaltojen rajan ylittämisen myös niiltä kieltolistan maiden kansalaisilta, joilla on pysyvä oleskelulupa tai voimassa oleva viisumi.

Uudella kieltolistalla olivat Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan ja Syyria. Alkuperäisellä listalla oli niiden lisäksi Irak. Valkoinen talo ilmoitti kuitenkin, että kieltolistalle voitaisiin lisätä myöhemmin uusia maita.

Alkuperäisessä kiellossa pakolaisten maahantulokielto koski ainoastaan syyrialaisia, eikä sillä ollut ilmoitettua päättymispäivää.

