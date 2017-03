Tulvien koettelemassa Perussa tuhansia ihmisiä jäi jumiin

Perun pääkaupungissa Limassa tuhansia ihmisiä jäi perjantaina jumiin rankkasateiden aiheuttamien tulvien takia. Alueella on satanut rankasti noin viikon ajan, minkä seurauksena muun muassa teitä on täyttynyt vedestä.

Osa Liman asukkaista myös heräsi perjantaina esimerkiksi siihen, että heidän maakuuhuoneensa täyttyivät vedestä.

Maata koetelleiden tulvien taustalla on El Nino -ilmiö, joka on vaikuttanut Peruun tänä vuona poikkeuksellisen voimakkaasti. Hallitus on ilmoittanut vapauttavansa reilun 700 miljoonan euron edestä rahaa hätärahastoihin jälleenrakentamista varten.

- Tilanne on vaikea, siitä ei ole epäilystäkään. Mutta meillä on resursseja hoitaa asia, sanoi presidentti Pedro Pablo Kuczynski.

Viranomaisten mukaan Perussa on tänä vuonna kuollut ainakin 65 ihmistä luonnonkatastrofeissa.