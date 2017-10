Tshekissä valitaan uutta parlamenttia - voiton uskotaan menevän Tshekin Trumpiksi kutsutun miljardöörin puolueelle

Tshekit äänestävät tänään ja huomenna parlamenttivaaleissa, joissa kyselyt ennustavat voittoa keskustaoikeistolaiselle populistipuolueelle ANO:lle. Puolueen voiton myötä todennäköinen uusi pääministeri olisi sen johtaja ja perustaja, miljardööri Andrej Babis, 63.

Häntä on kutsuttu mediassa Tshekin Trumpiksi. Hän on itse vahvistanut mielikuvaa käyttämällä samanlaista retoriikkaa kuin presidentti Donald Trump. Vaalien alla Babis on muassa lupaillut "reilua" sopimusta Euroopasta.

ANO suhtautuu EU:hun kriittisesti ja vastustaa useimpien muiden Tshekin puolueiden tavoin muslimien maahanmuuttoa. Aihe on ollut vaalikamppailun ykkösaiheita siitä huolimatta, ettei maassa juuri ole muslimeita. Muiden EU-maiden kokemukset ilmeisesti pelottavat.

- Yli 70 prosenttia tshekeistä on sitä mieltä, että maahanmuuttovastainen ja EU-kriittinen linja on aivan oikein, vaikka EU-jäsenyyttä ei sinänsä kyseenalaisteta, vanhempi tutkija Katalin Miklossy Aleksanteri-instituutista kertoi STT:lle vaalien alla.

ANO:n kannatusluvut ovat viime aikoina liikkuneet 25:n ja 30 prosentin välillä. Tshekin tiedeakatemian äskettäisessä kyselyssä se sai enemmän kannatusta kuin kaksi vanhaa valtapuoluetta yhteensä.

Nousu on ollut nopeaa, sillä ANO on perustettu vasta vuonna 2011.