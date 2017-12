Tshekissä saa ilotulittaa arkenakin - ”Nyt kuuluu pauketta ehkä vain joka viikonloppu”

Tuolla ihmiset on vapaampia ja rennompia, eivä tnillitä turhaan, niin kuin oululaiset.

Oulussa ei saisi eräiden mielestä saada alkoholia, tupakka, tanssia, bailata, bilettää, ilotulittaa, ajaa autoilla, pysäköidä keskustaan, järjestää festareita. Kyllä oululaiset on junttia porukkaa ottakaa mallia tshekkiläisistä he osaavat elää elämää.