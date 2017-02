Trumpin suututtamat meksikolaiset lähtivät kaduille

Meksikossa mielenosoitukset Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia vastaan ovat alkaneet noin 20 kaupungissa ympäri maata. Esimerkiksi Meksikon pääkaupunkiin odotetaan tuhansia mielenosoittajia. Protesteilla on kymmenien yliopistojen ja järjestöjen tuki.

– Meksikoa täytyy kunnioittaa, herra Trump, luki mielenosoittajien pääkaupungissa kantamassa valtavassa banderollissa.

– Olemme kaikki siirtolaisia. Olemme kaikki yhtä. Nyt on aika rakentaa siltoja, ei muureja, sanoi 73-vuotias Jose Antonio Sanchez, joka osoitti mieltä 9-vuotiaan lapsenlapsensa kanssa.

Yhdysvaltain ja Meksikon suhteet painuivat pakkaselle Trumpin valtaannousun jälkeen. Trump käynnisti vaalikampanjansa kutsumalla meksikolaisia maahanmuuttajia rikollisiksi ja raiskaajiksi. Meksikolaisia nyppii myös Trumpin lupaus maiden välille rakennettavasta muurista, jonka Trump on kaiken lisäksi sanonut maksattavansa Meksikolla. Vaade sai Meksikon presidentin Enrique Pena Nieton perumaan vierailunsa Washingtoniin.

Meksikon talous kärsii Trumpin aikomuksesta heikentää Meksikon etuoikeutettua suhdetta Yhdysvaltain kauppakumppanina ja neuvotella uudelleen Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus Nafta. Trump on haukkunut yhtiöitä, jotka valmistavat tuotteensa Meksikossa, ja uhannut tariffeilla meksikolaisia tuotteita. Meksikon viennistä 80 prosenttia menee Yhdysvaltoihin.

Monissa meksikolaisissa Trumpin uho on herättänyt ylpeyttä kotimaasta. Mielenosoituksia on kuitenkin myös kritisoitu, ja muun muassa Pena Nietoa on syytetty protestien hyödyntämisestä oman suosion kalasteluun.