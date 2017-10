Trumpin odotetaan vierailevan hurrikaanin tuhoamassa Puerto Ricossa tiistaina

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on määrä vierailla tiistaina hurrikaanissa pahoin tuhoutuneella Puerto Ricon saarella. Asiasta kertovat muun muassa BBC ja CNN.

Hurrikaani Maria iski saarelle noin kaksi viikkoa sitten. Saarella on akuutti pula käytännössä kaikista perustarvikkeista polttoaineesta elintarvikkeisiin ja lääkkeisiin. Saaren infrastruktuuri on pahoin tuhoutunut ja moni asukas on menettänyt kotinsa ja elinkeinonsa. Ainakin 8 000 ihmistä on yhä hätämajoituksissa. Puerto Ricossa asuu 3,4 miljoonaa ihmistä.

Osa Puerto Ricon aluehallinnosta ja asukkaista on aiemmin ilmaissut syvän pettymyksensä Yhdysvaltain keskushallinnon tapaan hoitaa saaren avustustöitä, joita on kritisoitu hitaudesta ja tehottomuudesta. Suuttumusta ovat herättäneet myös presidentti Trumpin kommentit, joilla hän on hyökännyt avustustöitä kritisoineita vastaan.

Juoksevaa vettä noin puolella asukkaista

Puerto Ricon kuvernöörin Ricardo Rossellon mukaan avustustyöt ovat nopeutuneet presidentin vierailun alla. Rossellon mukaan saarelle saadaan lähipäivinä noin 1,5 miljoonaa barrelia polttoainetta. Saaren suurimpia ongelmia on ollut taata polttoaineen riittävyys sairaaloiden ja ruokavarastojen generaattoreihin.

Hieman alle puolella saaren asukkaista on Rossellon mukaan juoksevaa vettä ja loppuviikkoon mennessä juoksevaa vettä pitäisi olla jo 60 prosentilla asukkaista. Noin 40 prosentille saaren asukkaista on saatu taattua mobiiliverkkoyhteys.

Noin neljännekselle Puerto Ricosta saadaan Rossellon mukaan palautettua sähköt ensi kuuhun mennessä. Ensi viikolla sähköä riittänee kymmenelle prosentille asukkaista. Hurrikaani tuhosi saaren sähköverkon miltei kokonaan.

Liittovaltion viranomaisten mukaan Puerto Ricossa on tällä hetkellä kaikkiaan 10 000 avustustyöntekijää. Avustajien ja tarvikkeiden vieminen apua tarvitsevien luo on ollut ongelmallista, sillä suuri osa teistä ja silloista on poikki tai tuhoutunut.

