Trumpin mielestä on häpeällistä, ettei kaikkia kabinetin jäseniä ole vielä nimitetty

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kirjoittanut Twitterissä, että on häpeällistä, ettei kaikkia hänen kabinettinsa jäseniä ole vielä nimitetty. Kyseessä on presidentin mukaan pisin viivästys asiassa maan historiassa.

Trumpin mukaan syynä on demokraattien toiminta.

Trump kommentoi asiaa sen jälkeen, kun opetusministerin nimityksestä kehittyi tiistaina senaatissa jännitysnäytelmä. Kaksi republikaaniedustajaa äänesti demokraattien rinnalla Betsy DeVosin nimitystä vastaan, jolloin äänet olivat tasan 50-50. Ratkaisijaksi nousi senaatin puheenjohtaja Mike Pence, joka asettui DeVosin kannalle.

CNN:n mukaan senaatin republikaanipuolueen edustajat ovat sanoneet pyrkivänsä siihen, että lopuista nimityksistä äänestettäisiin tällä viikolla.

