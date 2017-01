Trumpin määräämä maahantulokielto raivostutti laajasti

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin määräämä maahantulokielto tuomittiin maanantaina laajasti niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Asiassa nähtiin jo ensimmäinen vastatoimikin, kun Irakin parlamentti kehotti maan hallitusta panemaan myös Irakiin pyrkiville amerikkalaisille maahantulokiellon.

Trumpin asetuksella Irakin, Syyrian, Sudanin, Somalian, Libyan ja Jemenin kansalaisilta on kielletty maahantulo Yhdysvaltoihin ainakin 90 päivän ajaksi.

Kaikki eivät kuitenkaan tuominneet kieltoa. Jihadistiryhmittymät, joiden maahanpääsyä kiellolla on tarkoitus estää, kiittelivät uusia rajoituksia.

Washington Post -lehden mukaan äärijärjestö Isisiä kannattavassa sosiaalisessa mediassa ennustetaan, että maahantulokielto saa Yhdysvalloissa asuvia muslimeja radikalisoitumaan.

Päivityksissä arvellaan, että Yhdysvallat saattaa pian aloittaa uuden sodan Lähi-idässä. Trumpin katsotaan myös toteuttaneen edesmenneen al-Qaida-johtaja Anwar al-Awlakin ennustuksen, jonka mukaan länsimaat lopulta kääntyvät muslimikansalaisiaan vastaan.

"Muslimeihinhan tämä on kohdistettu"

Yhteensä 16 osavaltion oikeusministerit tuomitsi maanantaina maahantulokiellon yhteisessä lausunnossaan. Mukana ovat muun muassa New Yorkin ja Kalifornian oikeusministerit. Kaikki ovat demokraatteja.

– Yli 130 miljoonan amerikkalaisen sekä osavaltioissamme asuvien muiden maiden kansalaisten ylimpinä laillisuusvalvojina tuomitsemme presidentti Trumpin perustuslain vastaisen, epäamerikkalaisen ja laittoman asetuksen, lausunnossa sanottiin.

Oikeusministerit sanoivat myös käyttävänsä kaikkia mahdollisia keinoja asetuksen vastustamiseen. Ministerien mukaan on vain ajan kysymys, koska liittovaltion oikeusviranomaiset kumoavat asetuksen.

Samalla kannalla oli myös Yhdysvaltain tutkimuksen professori Mikko Saikku Helsingin yliopistosta.

– Trumpin tempoilevuus on aivan omaa luokkaansa. Halu tehdä politiikkaa tällä tavalla tulee varmasti johtamaan siihen, että hänen päätöksiään tullaan haastamaan oikeuslaitoksissa, Saikku sanoi STT:lle.

– Vaikka sanamuotoja on siivottu, niin kaikkihan tietävät, mistä tässä on kysymys. Muslimeihinhan tämä on laajasti kritisoidun vaalilupauksen mukaisesti kohdistettu, ja se herättää siten oikeudellisestikin perusteltua vastarintaa, Saikku jatkoi.

Myös kongressin demokraattien oli määrä maanantaina osoittaa mieltään maahantulokieltoa vastaan. Demokraattien oli tarkoitus kokoontua korkeimman oikeuden portaille senaatin demokraattijohtaja Chuck Schumerin ja edustajainhuoneen demokraattijohtaja Nancy Pelosin johdolla.

"Pahat hemmot olisivat rynnänneet maahan"

Trump itse oli luonnollisesti täysin toista mieltä. Hän kirjoitti Twitterissä, että vain 109 ihmistä oli pysäytetty kuulusteluja varten.

Trumpin mukaan ongelmia lentokentillä olivat aiheuttaneet Delta-lentoyhtiön tietojärjestelmän kaatuminen ja mielenosoittajat.

Trump kertoi kotimaan turvallisuudesta vastaavan ministerin John Kellyn raportoineen kaiken sujuneen hyvin ja ongelmia olleen vain vähän.

Myöhemmin Trump myös perusteli päätöksen yllätyksellisyyttä.

– Jos kiellosta olisi ilmoitettu viikon varoitusajalla, "pahat" olisivat rynnänneet maahamme sen viikon aikana, Trump kirjoitti ja varoitti maailmalla olevan paljon pahoja "hemmoja".