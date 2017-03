Trumpin maahantulokieltoa uhmataan usealta suunnalta

Trumpin uusi maahantulokielto on kohdannut vastustusta useilta eri tahoilta. Eilen Wisconsinin osavaltiossa liittovaltion tuomari antoi maahantulokiellon soveltamisesta alustavan kiellon, joka koskee yhtä syyrialaismiestä ja tämän perhettä, joille oli jo myönnetty turvapaikka. Tuomarin mukaan maahantulokiellon soveltaminen toisi asianomistajalle suuren riskin joutua vahingoitetuksi.

Trumpin uusi maahantulokielto on pysäyttämässä 120 päiväksi pakolaisten tulon Yhdysvaltoihin kaikista maista. Se myös estäisi uusien viisumien myöntämisen 90 päiväksi Syyrian, Iranin, Jemenin, Sudanin, Somalian ja Libyan kansalaisille.

Kansalaisjärjestö ACLU vie maahantulokiellon oikeuteen useiden pakolaisjärjestöjen puolesta. Järjestön mukaan Trumpin uudessa maahantulokiellossa on edeltäjänsä tavoin kyse muslimeihin kohdistuvasta syrjinnästä.

Asiasta on määrä järjestää liittovaltion tuomarin kuuleminen Marylandissa 15. maaliskuuta eli päivää ennen kuin maahantulokiellon on tarkoitus astua voimaan.

ACLU-järjestön lisäksi uutta maahantulokieltoa vastaan on asettunut useita osavaltioita. Washingtonin osavaltio jätti torstaina haasteen maahantulokieltoa vastaan. Marylandin osavaltio on sanonut liittyvänsä haasteeseen. Se on saanut myös Oregonin, Massachusettsin ja Minnesotan tuen.

Aiemmin Havaijin osavaltio ilmoitti vaativansa Trumpin uuden asetuksen jäädyttämistä väliaikaisesti.