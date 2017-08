Trumpin lapsuuskoti tarjolla majoituspalvelussa

Tulevalla reissulla New Yorkiin voi halutessaan yöpyä kuin presidentti Donald Trump. Majoituspalvelu Airbnb:ssä on nimittäin tarjolla talo, jossa Trump vietti neljä ensimmäistä elinvuottaan. Yöpyminen Queensissa sijaitsevassa talossa maksaa 725 dollaria (620 euroa).

Talossa voi yöpyä 20 henkilöä. Varusteisiin kuuluu niin kaapelitelevisio kuin internetkin. Olohuoneesta löytyy myös suuri pahvi-Trump, jotta kellekään ei jää selväksi, kuka talossa on asunut. Rakennuksen kirjastohuoneessa on yksi teos, joka on luonnollisesti Trumpin kynäilemä The Art of the Deal.

Talon on rakennuttanut Trumpin isä Fred 40-luvulla. Perhe asui siinä aina vuoteen 1951 saakka, kunnes he muuttivat uuteen, lähelle rakennettuun taloon.

Trump sanoi vaalikampanjansa aikana haluavansa ostaa talon takaisin itselleen.