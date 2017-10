Trumpin kommentit Puerto Ricossa herättivät hämmennystä - vertaili uhrilukuja ja vitsaili hintalapusta

Hurrikaanin tuhoamalla Puerto Ricon itsehallintoalueella pikavisiitillä piipahtaneen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kommentit saaren tilanteesta ovat aiheuttaneet hämmennystä. Trump vieraili Puerto Ricon San Juanissa tiistaina muutaman tunnin ajan.

Vierailunsa aikana Trump sanoi vitsailevaan sävyyn, että Puerto Ricon tuhot ovat "sekoittaneet Yhdysvaltain budjettia" ja muistutti, että saaren auttamiseen on käytetty paljon rahaa. Trump myös sanoi, että "todellisiin katastrofeihin kuten hurrikaani Katrinaan verrattuna" Puerto Ricoon iskeneessä hurrikaanissa kuoli vähän ihmisiä.

Puerto Ricossa myrsky tappoi ainakin 16 ihmistä. New Orleansia vuonna 2005 runnellut hurrikaani Katrina tappoi yli 1800 ihmistä.

Trump totesi vierailullaan, että "jokainen kuolemantapaus on kauhea", mutta sanoi, että puertoricolaiset "voivat olla ylpeitä", koska kuolonuhrimäärä jäi verrattain pieneksi.

Trump kehui myös Puerto Ricon säätä samaan hengenvetoon, jossa totesi sen aiheuttaneen katastrofin.

- Säänne ei kalpene minkään toisen paikan rinnalla, mutta toisinaan se iskee. Ja nyt teihin todella iski, Trump sanoi.

Yhdysvaltalainen uutiskanava CNN kutsui analyysissaan Trumpin vierailua "pahemmaksi kuin hänen tviittinsä".

Ennen vierailuaan Trump herätti paheksuntaa Puerto Ricossa sekä Manner-Yhdysvalloissa yli puoluerajojen hyökkäämällä kärkkäästi itseään ja hallintonsa avustusponnisteluja kritisoineita vastaan. Osa Puerto Ricon paikallishallinnosta syytti avustustöiden alkaneen hitaasti ja tehottomasti.

Trump: Kuulin Puerto Ricossa vain kiitosta

Trump korosti Puerto Ricon vierailunsa aikana positiivisia kommentteja ja kehuja, joita hänen hallintonsa avustusponnistelut ovat keränneet.

- Täällä tehty työ on suorastaan ihme, Trump sanoi.

Puerto Ricosta lähdettyään hän sanoi presidentin lentokoneessa Air Force Onessa kanssaan matkustaneille toimittajille kuulleensa Puerto Ricossa pelkkää kiitosta, kertoo CBS News.

- He ovat niin kiitollisia kaikesta, mitä olemme tehneet, Trump sanoi.

Muutamia tunteja kestäneen vierailunsa aikana Trump esiintyi Puerto Ricossa paikallisten viranomaisten ja aluehallinnon kanssa. Hän tapasi myös myrskyn uhreja kirkossa San Juanissa.

Kirkkotapaamisessa Trump muun muassa heitteli yleisöön avustustarpeina tuotuja paperipyyherullia ja ojensi yleisölle taskulamppuja.

- Ette tarvitse taskulamppuja enää, ette tarvitse niitä, Trump sanoi kuulijoilleen CBS:n mukaan.

Noin 90 prosenttia Puerto Ricosta on vailla sähköä. Muun muassa sairaaloita on pidetty toimintakykyisinä generaattorein. Saarelle on matkalla suuri avustuslasti polttoainetta.

